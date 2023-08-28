Зрізаними гілочками дозволяється розмножувати рослини влітку, восени та навесні. У літню пору найчастіше зрізають живці з кущів троянд, а восени – коли проводять обрізки саджанців на зиму. Що ж ще потрібно знати про розмноження троянд?

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Як правильно розмножувати троянди

Обирати для розмноження треба пагони, які виросли цього року з гарно розвинутими бруньками. Зрілі пагони легко впізнати: вони відцвіли. Ще один лайфхак – на стеблі мають легко обламуватися шипи. Одну чи кілька довгих гілок варто поділити на кілька частин з 2 -3 бруньками.



Живець троянди / Фото з ютубу

Перший та косий зріз робимо над брунькою 2 сантиметри, а косий зріз – знизу, під брунькою. Будь-які зрізи проводимо стерильним інструментом, зокрема, ножем чи секатором. Листя з пагона треба обрізати або дуже вкоротити. Тоді можна садити.

Як садити живці

Земля для того, аби троянди розмножились, має бути легкою, щоб проникало повітря. Тому переважно беруть дерновий та листовий ґрунт з домішками піску у співвідношенні 2:1:1. Зверху можна ще досипати трохи річкового піску. Це допоможе з'явитися корінню на нижньому зрізі живця.

Гілки троянд треба запхати вглиб на 1,5-2 сантиметри. Землю біля живця слід ущільнити, аби не було повітряних кишень, бо від цього може початися гниття. Гілки треба садити з відстанню у 7-8 сантиметрів, а між рядами залишають 8-10 сантиметрів.

Кожну гілку варто прикрити пакетом або банкою. Упродовж літа троянди регулярно підливають. Втім, заливати теж не варто, щоб не гнили.