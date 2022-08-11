Успенський піст щороку випадає в ті ж самі дати: із 14 по 27 серпня. Він полягає в добровільному утриманні від їжі та розваг. Християни таким чином готують своє серце до одного з найважливіших свят у році – Успіння Пресвятої Богородиці. В народі цей піст ще має назву Спасівка, бо його початок припадає в той самий день, що й святкування Медового Спаса, зазначає 24 канал.

Читайте також Коли святкують перший Медовий спас: дата, історії і традиції

Історія Успенського посту

За суворість Успенський піст схожий із Великим постом, проте він триває всього два тижні. Про цей піст відомо приблизно із п'ятого століття. Спочатку він проводився для тих, хто із певних причини не зміг дотриматися Великого посту, а згодом його затвердили на Константинопольському Соборі у 1166 році. Також виокремили чотири головні пости у році: Великий, Петрів, Успенський і Різдвяний.

Було вирішено, що всі православні християни мають дотримуватися цього посту й обмежувати себе у певній їжі та поведінці. Виконуючи всі правила, людина зможе досягнути чистоти свого тіла й духа, та зустріти у благочесті свято присвячене Діві Марії. Згідно з церковними канонами посту, віряни мають присвятити себе покаянню і молитві.

Успенський піст в Україні 2022 / Фото з відкритих джерел

​Важливо Медовий, Яблучний, Горіховий Спаси 2022: традиції та звичаї, які слід знати

Від чого треба утриматися під час Успенського посту

Церква рекомендує дотримуватися обмежень не лише у своєму харчуванні, але й у своїй поведінці. В період Успенського посту заборонено вживати їжу тваринного походження: яйця, м'ясо, молоко. А також треба не вживати алкоголю, не палити, не мати інтимної близькості, не проводити гучних гулянок, не лихословити та не сваритися. Бо під час посту важливо підготуватися не лише фізично, а й духовно.