Перший Спас або як в народі кажуть Маковія українці будуть відзначати у неділю, 14 серпня, інформує 24 канал. В різних регіонах України Медовий Спас називають по-різному: Маковей, Макотрус, Спас на воді, Мокрий Спас.

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Перший Спас збігається з початком Успенського посту, який триває 2 тижні і закінчиться 27 серпня.

Історія Медового Спаса

Назва Маковія пов’язана зі збором маку, який освячують у церкві. Саме до першого Спаса у серпні починають збирати мед, овочі, фрукти і горіхи. За християнським трактуванням, 14 серпня, вшановують пам’ять семи мучеників Маккавеїв. Вони є символами стійкості та непохитності. Також віряни відзначають походження чесних древ Животворчого Христа.

За переказами, коли весь Константинополь страждав від епідемії, яка передавалася через воду, частка дерев’яного хреста врятувала людей від нещастя. Частина хреста, на якому був розіп’ятий Ісус, став предметом освячення всіх водойм у Константинополі. Саме тому деякі регіони окрім освяченого кошика з медом та маком, святять воду.



Історія і традиції святкування Маковія

Традиції святкування Медового Спаса

Найголовнішою традицією вважається похід до церкви. На Маковія освячують воду, мед, мак та різноманітні квіти. В народі кажуть, що перша ложка освяченого меду здійснює будь-які бажання.

До першого Спасу люди йшли в поле та збирали оберемок красивих квітів, який називається Маковійник. З ним також можна йти в церкву. Вдома ці маковійчики зберігають за іконою, як цілюще зілля.

В деяких регіонах України господині спеціально до Маковія випікають булочки та пироги, головним компонентом в яких був мак. Також випікаються коржики, які мають змащуватися медом або медові пряники.



На Маковія печуть булки з маком

Вважається, що головка маку принесена в церкву та освячена, є гарним оберегом. Її тримають увесь рік в оселі від всілякого злого ока. Освячену макову головку часто ставлять під подушку дітям, які погано сплять та вередують вночі.

Ще в стародавні часи казали, що на Маковія жінкам пробачаються всі незамолені гріхи, якщо вони самі себе пробачать і щиро помоляться.