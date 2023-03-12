Зацвітуть ще навесні: коли та як правильно садити тюльпани

Тюльпани – це надзвичайно красиві квіти, які додадуть ніжних барв у ваш сад та квітник. Зазвичай тюльпани садять восени, однак інколи це можна зробити й навесні. Як правильно їх садити – читайте нижче.

Зазвичай тюльпани цвітуть у середині квітня та на початку травня. Однак, якщо ви тільки посадили їх навесні, тоді вони квітнутимуть трохи пізніше, пише 24 Канал.

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Коли варто садити тюльпани весною

Навесні садити тюльпани можна вкінці березня – на початку квітня. Однак важливо пам'ятати, що це потрібно робити за умови, якщо земля прогрілася до температури близько 10 – 15 градусів за Цельсієм.

Щоб захистити тюльпани від заморозків, накрийте їх захисною сіткою чи соломою.

Тюльпан – це рослина, яка не є стійкою до морозів. Тому якщо ще є заморозки, то краще почекати на теплу погоду.



Коли варто садити тюльпани навесні / Фото Canva

Як правильно садити тюльпани навесні

Спочатку виберіть гарне місце. Тюльпани люблять світло, тому варто надати перевагу тій частині квітника, куди потраплятиме достатня кількість сонячних променів. Також важливо врахувати, що тюльпани не люблять занадто вологих місць.

Перед посадкою перекопайте землю та удобріть її.



Як правильно садити цибулини тюльпанів весною / Фото Canva

Краще купити саджанці тюльпанів, які вже підготовлені для садіння. Якщо немає саджанців, то потрібно знезаразити цибулини в розчині марганцівки та води.

Також можна обробити цибулини спеціальним розчином від шкідників та хвороб.

Садити тюльпани слід в ямку на глибину 6 – 10 сантиметрів. Не слід занадто заглиблювати цибулини, щоб рослина змогла швидко прорости.

Після висаджування тюльпанів, засипте їх ґрунтом та злегка стисніть землю навколо.

Також не забудьте полити цибулини водою.

. Перед тим, як садити цибулину у квітник, варто покласти її в холодильник на ніч.