Зазвичай досвідчені господарі роблять це в кінці березня або на початку квітня. Адже тоді температура повітря є найбільш сприятливою – приблизно 9-10 градусів. Також важливо обрати правильне місце, бо тюльпани повинні отримувати достатню кількість сонячних променів та не страждати від поривів вітру, пише 24 Канал.

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Як правильно саджати тюльпани навесні

Найперше потрібно обрати правильний сорт тюльпанів. Адже не всі види будуть пишно цвісти, якщо посіяти їх весною. Далі можна переходити до самої посадки.

Перекопайте землю та не забудьте підживити її перегноєм, деревною золою або компостом. Не поспішайте одразу саджати цибулини. Адже спершу їх потрібно поставити у холодильник на одну ніч та замочити у спеціальному розчині протягом пів години. Для того, щоб приготувати засіб, візьміть 100 мілілітрів перекису водню та 1 літр води. Так цибулини стануть більш стійкими до морозів.

Красиві тюльпани / Фото Canva

Далі дійте за такою схемою:

Зробіть борозни, глибиною 5-10 сантиметрів.

Налийте туди трохи води.

Далі садіть цибулини, на відстані 10 сантиметрів, та засипайте їх землею.

Використайте граблі, щоб розрівняти ґрунт, та ще раз додайте води.

Перші цибулини почнуть сходити вже через 2 тижні. Після цього необхідно трохи розпушити землю, а потім регулярно її поливати. Якщо все зробити правильно, то тюльпани зацвітуть вже у червні або липні.