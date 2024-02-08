Обычно опытные хозяева делают это в конце марта или в начале апреля. Ведь тогда температура воздуха есть наиболее благоприятной – примерно 9-10 градусов. Также важно выбрать правильное место, потому что тюльпаны должны получать достаточное количество солнечных лучей и не страдать от порывов ветра, пишет 24 Канал.

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Как правильно сажать тюльпаны весной

Прежде всего нужно выбрать правильный сорт тюльпанов. Ведь не все виды будут пышно цвести, если посеять их весной. Далее можно переходить к самой посадке.

Перекопайте землю и не забудьте подкормить ее перегноем, древесной золой или компостом. Не спешите сразу сажать луковицы. Ведь сначала их нужно поставить в холодильник на одну ночь и замочить в специальном растворе в течение получаса. Для того чтобы приготовить средство, возьмите 100 миллилитров перекиси водорода и 1 литр воды. Так луковицы станут более устойчивыми к морозам.

Красивые тюльпаны / Фото Canva

Далее действуйте по такой схеме:

Сделайте борозды, глубиной 5-10 сантиметров.

Налейте туда немного воды.

Далее сажайте луковицы, на расстоянии 10 сантиметров, и засыпайте их землей.

Используйте грабли, чтобы разровнять почву, и еще раз добавьте воды.

Первые луковицы начнут всходить уже через 2 недели. После этого необходимо немного разрыхлить землю, а затем регулярно ее поливать. Если все сделать правильно, то тюльпаны зацветут уже в июне или июле.