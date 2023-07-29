Не робіть ці помилки при посадці часнику, бо не приживеться

Часник додають до страв, аби підсилити їх смак. Це простий лайфхак, який завжди діє. А от як щодо вирощування?

Зазвичай часник садять до зими, аби отримати швидкий урожай. Це роблять за 35-45 днів до початку заморозків. До зими часник розвиває кореневу систему. Розповімо, як помилки допускають городники під час посадки часнику.

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Помилки під час вирощування часнику

Типова помилка – садити часник на одній і тій самій ділянці. Звичайно, це зручно для городників, але пам'ятаймо про сівозміну – чергування посадки рослин. У землі можуть проживати патогени й шкідники, які будуть шкодити саджанцю. Часник варто садити після кабачків, огірків, капусти. Краще не чергувати часник з морквою, буряком і цибулею.



Посадка часнику / Фото Ukrup.com

Підживлювати часник азотними речовинами – погана ідея. Формування зеленої маси на зиму – ні до чого.

Коли садити часник залежить від клімату та погоди в регіоні. Втім, температура повинна бути щонайменше +3-6, бо не приживеться. Якщо садити занадто рано, до зими утворяться пір'я.

та погоди в регіоні. Втім, температура повинна бути щонайменше +3-6, бо не приживеться. Якщо садити занадто рано, до зими утворяться пір'я. Іноді городники вагаються, наскільки глибоко саджати рослини. Схема проста: висота зубчика та 5 сантиметрів зверху. Переважно глибина – 6-8 сантиметрів.

Деякі розділяють часник на зубці наперед. Так робити не варто. Ділимо часник безпосередньо перед посадкою. Треба подивитись, чи на зубцях нема гнилі й пошкоджень. Погані та хворі зубці слід видалити.



Зубці часнику / Фото "Земляк"

Багато людей забуває про знезараження зубчиків перед посадкою. Можна зробити це звичайною марганцівкою. У розчині перманганату калію замочуємо часник на 2 години.

Під час розподілу будьте обережними з часником, аби не зачепити шкірку зубців. Адже вона їх захищає. Ті зубці, де лушпиння відійшло, вже не садіть, а використайте для страв.