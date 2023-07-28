Арахіс дуже цінує тепло, тож холодні регіони для нього – не варіант. А ось земляний горіх дозволяється вирощувати у помірному кліматі, хоча плоди будуть невеликими. Розповімо, як правильно вирощувати арахіс.

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Як вирощувати арахіс

Арахіс понад усе любить світло. Тож ділянка, на якій садять цю рослину, має постійно бути освітленою сонцем. Втім, невеличка тінь допускається. Температура повинна бути регулярно вищою, ніж +20.

Рослину починають садити, коли земля добре прогріта, щонайменше +12-14, переважно з травня, й усе літо. Пам'ятайте, що арахіс не переносить заморозків і холоду.

Земля під цю рослину повинна бути вологою, легкою. Оптимально – чорнозем, з великою кількістю гумусу, магнію та кальцію. Засолені ґрунти не підходять, а кислі – варто перед тим, як садити, розвести вапном.



Вирощування арахісу / Фото Kvitka.info

Арахіс заведено саджати вглиб на 10 сантиметрів, на відстані 50 сантиметрів одна від одної. Між рядами повинен залишитись проміжок – 25-30 сантиметрів. Рослину на ділянці сіють за звичай за схемою 60х60 або 70х70 сантиметрів.

на 10 сантиметрів, на відстані 50 сантиметрів одна від одної. Між рядами повинен залишитись проміжок – 25-30 сантиметрів. Рослину на ділянці сіють за звичай за схемою 60х60 або 70х70 сантиметрів. Можна це зробити й широкорядним способом: тобто, аби ширина між рядами була 60-70 сантиметрів, тоді як відстань між саджанцями в ряду – 15-20 сантиметрів. У лунку треба вносити по 3 великі насінини, бо дрібні можуть не зійти. Після цього грядку варто щедро полити зі шланга через душову насадку зі слабким напором.

Догляд за арахісом

Вирощування арахісу включає полив ділянки, коли сухо, прополювання, розпушування землі й удобрення. Не можна забувати про бур'яни, бо вони заважають росту горіхів. Окрім прополювання, ґрунт слід ще й розпушувати.

Коли горіх закінчує цвісти, десь за 2 місяці після посіву, зав'язки будуть хилитися до землі й проростати в землі, де власне й дозріватиме. Як тільки це відбудеться, кущі варто підгорнути вологим ґрунтом так само як ми підгортаємо картоплю.

Якщо ви не хочете цим займатися, внесіть на город шар мульчі з перегною, тирси, піску або торфу у товщину принаймні 5 сантиметрів. Переважно під кожним кущем виростає по 30-50 стручків: у кожному з них є від 1 до 7 горішків.