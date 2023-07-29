Обычно чеснок сажают до зимы, чтобы получить быстрый урожай. Это делают за 35-45 дней до начала заморозков. К зиме чеснок развивает корневую систему. Расскажем, как ошибки допускают огородники при посадке чеснока.

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Ошибки при выращивании чеснока

Типичная ошибка – сажать чеснок на одном и том же участке. Конечно, это удобно для огородников, но помним о севообороте – чередовании посадки растений. В земле могут проживать патогены и вредители, которые будут вредить саженцу. Чеснок следует сажать после кабачков, огурцов, капусты. Лучше не чередовать чеснок с морковью, свеклой и луком.



Посадка чеснока / Фото Ukrup.com

Подкармливать чеснок азотными веществами – плохая идея. Формирование зеленой массы на зиму – ни при чем.

Когда сажать чеснок зависит от климата и погоды в регионе. Впрочем, температура должна быть по меньшей мере +3-6, потому что не приживется. Если сажать слишком рано, к зиме образуются перья.

и погоды в регионе. Впрочем, температура должна быть по меньшей мере +3-6, потому что не приживется. Если сажать слишком рано, к зиме образуются перья. Иногда огородники сомневаются, насколько глубоко сажать растения. Схема просто: высота зубчика и 5 сантиметров сверху. Преимущественно глубина – 6-8 сантиметров.

Некоторые разделяют чеснок на зубце вперед. Так поступать не стоит. Делим чеснок непосредственно перед посадкой. Надо посмотреть, нет ли на зубцах гнили и повреждений. Плохие и больные зубцы следует удалить.



Зубцы чеснока / Фото "Земляк"

Многие люди забывают об обеззараживании зубчиков перед посадкой. Можно сделать это обыкновенной марганцовкой. В растворе перманганата калия замачиваем чеснок на 2 часа.

Во время распределения будьте осторожны с чесноком, чтобы не задеть кожуру зубцов. Она ведь их защищает. Те зубцы, где шелуха отошла, уже не сажайте, а используйте для блюд.