Весною починається активний період садівництва. Часник – одна з найпопулярніших культур, яку легко виростити у себе на городі.

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Коли садити часник весною

Часник буває озимий і яровий. Озимі сорти часнику садять восени, вони більш врожайні. Та ярові сорти зберігаються краще – і саме їх треба садити весною.

Часник навесні краще садити у середині квітня – на початку травня. Найкраще, щоб у цей період земля й ґрунт прогрілися до 5 – 10 градусів тепла: у такому середовищі коріння та стебло формується найкраще.

Експерти також радять не затягувати з посадкою часнику: вегетаційний період ярового часнику триває 90 – 100 днів.

Зауважимо, перед посадкою часнику важливо підготувати ґрунт. Варто перекопати землю з перегноєм та розпушити землю, додати золи і добрива.



Коли садити часник / Фото Unsplash

Як правильно садити часник

Відбірні зубчики часнику поставте за місяць у холодне місце.

За добу до посадки замочіть у холодній воді, розчині мідного купоросу або перманганату калію. Потім знезаразьте часник у розчині з золою на 2 години.

Зубчики садіть у пухкий та вологий ґрунт. Сформуйте борозни завглибшки 3 – 4 сантиметри і на відстані 20 – 30 сантиметрів. Відстань між зубчиками має бути 5 – 6 сантиметрів.

Не засипайте часник землею, а натомість притрусіть шаром тирси або стружки.

Додамо, часник найкраще садити у тих місцях, де раніше росли огірки, кабачки, капуста, патисони, зернові, трави. Краще не садити після моркви, цибулі, картоплі і капусти. Поряд з часником садіть картоплю, помідори, цибулю, але уникайте капусти, квасолі й гороху.