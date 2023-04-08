Весной начинается активный период садоводства. Чеснок – одна из самых популярных культур, которую легко вырастить у себя в огороде.

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Когда сажать чеснок весной

Чеснок бывает озимый и яровой. Озимые сорта чеснока сажают осенью, они более урожайны. Но яровые сорта сохраняются лучше – и именно их нужно сажать весной.

Чеснок весной лучше сажать в середине апреля – начале мая. Лучше всего, чтобы в этот период земля и почва прогрелись до 5 – 10 градусов тепла: в такой среде корни и стебель формируются лучше.

Эксперты советуют не затягивать с посадкой чеснока: вегетационный период ярового чеснока длится 90 – 100 дней.

Заметим, перед посадкой чеснока важно подготовить почву. Следует перекопать землю с перегноем и разрыхлить землю, добавить золы и удобрения.



Когда садить чеснок / Фото Unsplash

Как правильно сажать чеснок

Отборные зубчики чеснока поставьте через месяц в холодное место.

В сутки до посадки замочите в холодной воде, растворе медного купороса или перманганата калия. Затем обеззараживайте чеснок в растворе с золой на 2 часа.

Зубчики сажайте в рыхлую и влажную почву. Сформируйте борозды глубиной 3 – 4 сантиметра и на расстоянии 20 – 30 сантиметров. Расстояние между зубчиками должно быть 5 – 6 сантиметров.

Не засыпайте чеснок землей, а посыпайте слоем опилок или стружки.

Добавим, чеснок лучше сажать в тех местах, где раньше росли огурцы, кабачки, капуста, патиссоны, зерновые, травы. Лучше не сажать после моркови, лука, картофеля и капусты. Рядом с чесноком сажайте картофель, помидоры, лук, но избегайте капусты, фасоли и гороха.