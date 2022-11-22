Різдвяний піст 2022: коли розпочинається у католиків та православних, його важливе значення

Різдво Христове – це одне з найвеличніших свят у церковному календарі. Готуючись до нього, християни дотримуються посту протягом 40 днів. Важливо пам'ятати, що піст – це не просто обмеження у їжі чи сувора дієта. Важливість посту полягає у духовному зростанні людини й роздумуванням над сенсом приходу Ісуса на землю.

Різдвяний піст має ще одну назву – Пилипівський піст. У народі його так називають на честь Дня святого апостола Пилипа, який відзначається 14 листопада. Звідси й походить народна назва "Пилипів піст" або "Пилипівка". Апостол Пилип був одним із 12 учнів Ісуса Христа. Він проповідував Слово Боже й також зазнав багато страждань за свою віру, бувши розіп'ятим на хресті, зазначає 24 канал.

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Коли розпочинається Різдвяний піст

У католиків та протестантів Різдвяний піст (Адвент) відбувається згідно з григоріанським календарем із 15 листопада по 24 грудня, а Різдво відзначають – 25 грудня. У православній та греко-католицьких церквах згідно з юліанським календарем піст відбувається із 28 листопада по 6 січня, а Різдво святкують – 7 січня.

Однак, варто зауважити, що у ПЦУ та УГКЦ роздумують над тим, щоб також святкувати Різдво з усім світом 25 грудня. Існує не один рік багато дискусій навколо цього питання, проте ця церковна реформа ще не реалізована.

Коли відбувається Різдвяний піст, його значення / Фото Canva

Крім того, поки що в Україні з 2017 року офіційними вихідними оголошені дві дати святкування Різдва. Щоправда, під час воєнного стану у 2022 році вихідних днів не передбачається.

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Сенс та правила Різдвяного посту

Зміст Різдвяного посту – це підготовка тіла та душі до зустрічі великого християнського свята Різдва Христового. У цей час християни мають можливість нагадати собі чому Ісус народився.

Тримаючи своє тіло та дух у пості, людина вчиться вгамовувати власні пристрасті та бажання заради чогось більшого та важливішого. Варто проаналізувати своє серце і позбутися від усього, що забруднює нашу душу, наприклад, егоїзм, лінь, заздрість, жадібність, зарозумілість, гнів, гординя.

Перший крок – це те, що кожен із днів Різдвяного посту має бути наповнений терпінням та добром. У ці дні варто пробачити та забути всі образи. Доброта та доброзичливість мають стати одними з кроків до підвищення духовного рівня людини. Основа посту – це боротьба зі своїми гріхами, тож варто постійно перебувати у читанні Біблії та молитві.

Правила дотримання Різдвяного посту / Фото Unsplash

Другий крок – зміна в харчуванні. Це не просто обмеження вживання певної їжі, а в обсязі порцій та у способах приготування. Згідно з церковними правилами під час цього посту не можна вживати молочні та м'ясні страви, а також яйця. У середу та п'ятницю дозволено споживати рослинну їжу без олії, а у вівторок та четвер можна вживати рослинну їжу з олією. У суботу та неділю (окрім останніх та великих свят під час посту) можна вживати рибу. Варто зазначити, що під час Різдвяного посту існують певні полегшення для тих, хто хворіє, для вагітних та жінок, які годують дітей.

До слова 10 смачних продуктів, які можна їсти в піст

Найголовніше у період Різдвяного посту – допомогти своєму серцю стати кращим, адже центром християнського свята є сам Господь, а усе інше – це лише інструменти нашої вдячності та прославлення, засоби милосердя та любові.

Адвент – католицький Різдвяний піст

Період Різдвяного посту у католиків називається "Адвент", що в перекладі означає "прихід". Піст розпочинається 27 листопада і закінчується 24 грудня.

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На відміну від православного Різдвяного посту він немає якихось чітких та особливих обмежень у харчуванні. Традиційно католики відмовляються від молочних продуктів та м'яса й скорочують вживання їжі на день до 1 – 2 разів. Також заведено перед початком Адвенту ставити перед собою якусь духовну мету й дотримуватися її.

Різдвяний піст у католиків / Фото Canva

Символами Адвенту є:

Адвент-вінок , який складається із ялинкових гілок та чотирьох свічок. Округла форма вінка символізує єдність та вічність, а ялинкові галузки символізують віче життя. Червона стрічка якою пов'язують вінок – є символом Божої любові, а свічки – це знак навернення та покути в очікуванні на приходу Ісуса.

, який складається із ялинкових гілок та чотирьох свічок. Округла форма вінка символізує єдність та вічність, а ялинкові галузки символізують віче життя. Червона стрічка якою пов'язують вінок – є символом Божої любові, а свічки – це знак навернення та покути в очікуванні на приходу Ісуса. Чотири свічки – це чотири тижні посту, їх запалюють почергово у кожну неділю до початку Різдва. Відповідно кожна з них має свою назву – "Свічка Надії", "Свічка Миру", "Свічка Радості" й "Свічка Любові".

– це чотири тижні посту, їх запалюють почергово у кожну неділю до початку Різдва. Відповідно кожна з них має свою назву – "Свічка Надії", "Свічка Миру", "Свічка Радості" й "Свічка Любові". Адвент-календар – це календар для відстеження днів до початку Різдва. Традиційно він складається з 24 віконечок або карток. Відкриваючи кожне віконце нової дати, ти немовби з кожним днем стаєш все ближче до Різдва й поринаєш у казкову атмосферу.

Щоб підібрати для себе чи своїх рідних чудовий Адвент-календар пропонуємо до вашої уваги список неймовірних різдвяних календарів.