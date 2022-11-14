Адвент-календар або календар очікувань – це чудова традиція християнського західного обряду, яка пов'язана з підготовкою до різдвяних свят. У наш час вона досить вдало трансформувалася і використовується не лише напередодні Різдва, а календар може бути присвячений будь-якій важливій даті: Новому році, дню народженню або навіть початку відпустки чи канікул. Основне завдання такого календаря – створити святковий настрій та і зробити процес підготовки більш творчим та захопливим, пише 24 канал.

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Історія адвент-календаря

Перші адвент-календарі з’явилися ще у 19 столітті. Для того, щоб кожний день нагадував про наближення Різдва в протестантських сім’ях почали 1 грудня прикріплювати картинки на стіну з різдвяними мотивами. Також це могли бути намальовані крейдою на дверях чи стінах будинку палички, які кожного дня треба було стирати.

А перший друкований адвент-календар, подібний до сучасних, з’явився в Німеччині в 1903 році. Його створив мюнхенський видавець Герхард Ланг, якому в дитинстві мама прикріплювала на саморобний календар очікування печиво. Коли хлопець виріс, то йому захотілося зробити період очікування свята для дітей цікавішим. Тож він у свої своїй типографії зробив яскравий календар, що містив у собі 24 кольорові картинки. Малюкам треба було вирізати певні зображення й кожного дня вставляти їх спеціальні отвори на календарі.

Добірка адвент-календарів / Фото Canva

Згодом у 50-роках 20 століття різдвяні календарі набули популярності по всьому світу. Їх почали випускати у великих масштабах і продавати за межами Європи. Для їхнього оформлення долучалися навіть відомі художники.

Зараз адвент-календарі випускають майже всі бренди: від косметичних до харчових. Кожен може собі вибрати відповідну категорію, тематику та наповнення. Такий календар є відмінним способом перейнятися атмосферою Різдва і кожного дня радувати себе приємними подаруночками.

Добірка адвент-календарів для дітей та дорослих

Адвент-календар від майстерні "Зробив тато". Цей календар допоможе зрозуміти скільки днів залишилося до Нового року. Він зроблений натуральної деревини, тож термін використання такого календаря є необмеженим. В набір входить коробка, 31 шухлядки та цифри-наліпки. шухлядками та 31 наліпка. Такий адвент-календар підійде як для дітей, так і для дорослих.

Де придбати адвент-календар / Фото "Зробив тато"

Календар з текстилю від магазинчика "Презентвіль". Він має гарне святкове оздоблення і 31 кишеньку для подарунків та дві додаткові для листів. Календар компактний тож не займає багато місця на стіні.

Де знайти чудові адвент-календарі / Фото Presentville

Адвент-календар з косметикою "Дивовижна Україна" від українського бренду "Mr.Scrubber". В колекційному календарі зібрані визначні місця України. За цифрами що символізують усі регіони країни приховані дивовижні історії. Також спеціально для кожного регіону бренд розробив косметичні засоби, які символізують його дух, а іноді – містять відомий та характерний йому продукт.

Де придбати адвент-календар / Фото Mr. SCRUBBER

Адвент-календар "Путівник святкової навколосвітки" від Книгарні "Є". У наборі знаходиться карта світу, подана у вигляді Західної та Східної пікуль; блокнот мандрівника, книжка яка містить: 20 карт країн, якими опікуються дивотворці, 20 листів з квест-загадкою "Знайди країну" від святого Миколая, Дадабе Ноеля, Санта-Клауса та інших чудотворців.

Фото "Книгарня Є"

Також чудові адвент-календарі з косметикою можна знайти на таких сайтах "eZebra", "NOTINO" та "MakeUp" від відомих брендів:

"NUXE";

"Lumene";

"The Body Shop";

"Make Revolution";

"Baylis & Harding";

"L'Occitane".

Добірка адвент-календарів / Фото з відкритих джерел

Ще є безліч українських магазинчиків, які продають святкові календарі та різдвяну продукцію. Там можна знайти адвент-календарі як для дітей, так і для всієї сім'ї. Також можна зустріти багато цікавих ідей для наповнення календаря.