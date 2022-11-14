Адвент-календарь или календарь ожиданий – прекрасная традиция христианского западного обряда, которая связана с подготовкой к рождественским праздникам. В настоящее время она довольно удачно трансформировалась и используется не только в канун Рождества, а календарь может быть посвящен любой важной дате: Новому году, дню рождения или даже началу отпуска или каникул. Основная задача такого календаря – создать праздничное настроение и сделать процесс подготовки более творческим и увлекательным, пишет 24 канал.

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История адвент-календаря

Первые адвент-календари появились еще в 19 веке. Для того чтобы каждый день напоминал о приближении Рождества в протестантских семьях начали 1 декабря прикреплять картинки на стену с рождественскими мотивами. Также это могли быть нарисованы мелом на дверях или стенах дома палочки, которые каждый день нужно было стирать.

А первый печатный адвент-календарь , подобный современным, появился в Германии в 1903 году. Его создал мюнхенский издатель Герхард Ланг, которому в детстве мама прикрепляла на самодельный ожидающий календарь печенье. Когда парень вырос, ему захотелось сделать период ожидания праздника для детей более интересным. Поэтому он в своей типографии сделал яркий календарь, содержащий 24 цветные картинки. Малышам нужно было вырезать определенные изображения и каждый день вставлять их специальные отверстия в календаре.

Подборка адвент-календарей.

Впоследствии в 50-х годах 20 века рождественские календари приобрели популярность по всему миру. Их начали выпускать в больших масштабах и продавать за пределами Европы. К их оформлению приобщались даже известные художники.

Сейчас адвент-календари выпускают практически все бренды: от косметических до пищевых. Каждый может выбрать подходящую категорию, тематику и наполнение. Такой календарь является отличным способом проникнуться атмосферой Рождества и каждый день радовать себя приятными подарочками.

Подборка адвент-календарей для детей и взрослых

Адвент-календарь от мастерской "Сделал папа" . Этот календарь поможет понять, сколько дней осталось до Нового года. Он сделан натуральной древесины, поэтому срок использования такого календаря неограничен. В набор входит коробка, 31 ящичка и цифры-наклейки. ящичками и 31 наклейка. Такой адвент-календарь подойдет как для детей, так и для взрослых.

Где купить адвент-календарь / Фото "Сделал папа"

Календарь с текстиля от магазинчика "Презентвиль" . Он имеет красивую праздничную отделку и 31 карман для подарков и два дополнительных для письма. Календарь компактный и не занимает много места на стене.

Где найти отличные адвент-календари / Фото Presentville

Адвент-календарь с косметикой "Удивительная Украина" от украинского бренда "Mr.Scrubber" . В коллекционном календаре собраны достопримечательности Украины. За цифрами, символизирующими все регионы страны, скрыты удивительные истории. Также специально для каждого региона бренд разработал косметические средства, которые символизируют его дух, а иногда содержат известный и характерный ему продукт.

Где купить адвент-календарь / Фото Mr. SCRUBBER

Адвент-календарь "Путеводитель праздничной кругосветки" от Книжного магазина "Е" . В наборе находится карта мира, представленная в виде Западного и Восточного пикалов; блокнот путешественника, книга содержит: 20 карт стран, которыми занимаются чудотворцы, 20 писем с квест-загадкой "Найди страну" от святого Николая, Дадабе Ноэля, Санта-Клауса и других чудотворцев.

Фото "Книжный магазин Есть"

Также отличные адвент-календари с косметикой можно найти на таких сайтах "eZebra" , "NOTINO" и "MakeUp" от известных брендов:

"NUXE";

"Lumene";

"The Body Shop";

"Make Revolution";

"Baylis & Harding";

"L'Occitane".

Подборка адвент-календарей / Фото из открытых источников

Еще множество украинских магазинчиков, которые продают праздничные календари и рождественскую продукцию. Там можно найти адвент-календари, как для детей, так и для всей семьи. Также можно встретить множество интересных идей для наполнения календаря.