Коли починається Петрів піст та як його дотримуватись: головні заборони цього періоду

Петрів піст, також відомий як Петрівка, є одним із найважливіших у році. Він має свої особливості і правила. Цікаво, коли Петрів піст починається у цьому році.

Петрів піст присвячений пам'яті святих Петра та Павла. Це мученики, яких жорстоко вбили за поширення християнської віри. Протягом цього періоду віряни приділяють особливу увагу молитві, посту та духовності. 24 Канал розкаже, коли Петрів піст у 2023 році.

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Коли починається Петрів піст у 2023 році

Дата Петрового посту залежить від того, коли святкують Трійцю. Піст завжди починається на другий понеділок після Трійці та триває аж до відзначення пам'яті Петра і Павла.

У 2023 році Петрів піст почнеться в понеділок, 12 червня. А закінчиться перед святом Петра й Павла, яке цьогоріч припадає на 12 липня.

Як дотримуватись Петрового посту

Петрів піст не є такий суворий, як, наприклад, Великодній. Втім, все одно є певні обмеження, у тому числі й у їжі.

Зокрема, не можна вживати яйця, м'ясо та молочні продукти. Але дозволяється їсти рибу у всі дні, крім середи та п'ятниці, бо вважають, що Святий Петро був покровителем рибалок. Варто утриматись й від алкоголю та паління. Можна їсти крупи, гриби, фрукти.

Під час посту заборонені будь-які розваги чи вечірки, а також проведення весіль та гулянь.

Краще у Петрів піст не позичати гроші.

Забороняється стригти волосся.

Шити, вишивати, займатись рукоділлям.

У цей час християни більше часу приділяють духовності – відвідують церкву та багато моляться. Вірянам потрібно утриматись від лайки, пліток, заздрості, брехні та робити більше добрих справ.