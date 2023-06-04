Свято Петра й Павла відзначає двох великих апостолів, які присвятили своє життя вірі та проповідництву християнського вчення. У цей день якраз закінчується Петрів піст, який триває 30 днів. Ми вшановуємо смерть та перехід Петра й Павла у життя вічне. Коли ми будемо відзначати Петра й Павла у 2023 році – підкаже 24 Канал.

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Коли Петра й Павла у 2023 році

Святу завжди передує Петрів піст, який припадає на другий понеділок після Трійці. Власне закінчується він напередодні свята Петра й Павла. У цьому році Петрів піст починається 12 червня та закінчується 11 липня. Тобто, ми відзначатимемо Петра й Павла 12 липня.

Натомість вже у 2024 році, за новим церковним календарем, дата свята зміниться. Тому православні християни та католики вшановуватимуть Петра й Павла разом – 29 червня.

Історія свята

Петро й Павло були двома провідними апостолами у християнстві. Петро був одним з перших учнів Ісуса Христа та відігравав важливу роль у поширенні християнського вчення. Павло почав свою діяльність як переслідувач християн. Але потім навернувся й став одним з найбільш впливових проповідників християнства. Обидва апостоли мали велике значення у формуванні християнської церкви.



Петро й Павло / Фото Православна Волинь

За переказами, Петро був одним із тих, хто бачив Преображення Господнє на горі Фавор. Коли Христос вознісся на небо, Петро став потужним проповідником його вчення. За свою віру він поплатився життям: його розіп'яли на хресті вниз головою.

Стосовно Павла, то за різними джерелами, він не знав Ісуса, коли він жив, а став поширювати християнську віру, коли став свідком появи Ісуса по дорозі до Дамаску. Павла також чекала жахлива смерть за християнські ідеї: його обезголовили.

У цей день християни відвідують церкви, де слухають проповіді, співають хвалебні пісні та вшановують пам'ять святих апостолів.