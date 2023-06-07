Петров пост посвящен памяти святых Петра и Павла. Это мученики, жестоко убитые за распространение христианской веры. В течение этого периода верующие уделяют особое внимание молитве, посту и духовности. 24 Канал расскажет, когда Петров пост в 2023 году.

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Когда начинается Петров пост в 2023 году

Дата Петра поста зависит от того, когда празднуют Троицу. Пост всегда начинается во второй понедельник после Троицы и продолжается вплоть до памяти Петра и Павла.

В 2023 году Петров пост начнется в понедельник, 12 июня. А закончится перед праздником Петра и Павла, который в этом году приходится на 12 июля.

Как соблюдать пост Петра

Петров пост не такой суровый, как, например, Пасхальный. Впрочем, все равно есть определенные ограничения, в том числе и в пище.

В частности, нельзя употреблять яйца, мясо и молочные продукты. Но разрешается есть рыбу во все дни, кроме среды и пятницы, потому что считают, что Святой Петр был покровителем рыбаков. Следует воздержаться и от алкоголя и курения. Можно есть крупы, грибы, фрукты.

Во время поста запрещены развлечения или вечеринки, а также проведение свадеб и гуляний.

Лучше у Петров пост не занимать деньги.

Запрещается стричь волосы.

Шить, вышивать, заниматься рукоделием.

В это время христиане больше времени уделяют духовности – посещают церковь и многие молятся. Верующим нужно воздержаться от брани, сплетен, зависти, лжи и делать больше добрых дел.