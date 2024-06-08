Запам'ятайте це: в які дні тижня не можна прибирати у будинку

Народні прикмети стверджують, що не у всі дні тижня можна прибирати вдома. Так людина позбудеться добробуту та щастя, а притягне у життя проблеми та біди.

Йдеться, зокрема, про понеділок, п'ятницю та неділю. В останні два дні, крім того, не варто міняти постіль. Більше – у матеріалі.

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Коли найкраще прибирати у будинку

Хоч у понеділок краще не влаштовувати повноцінне прибирання, господарі можуть провітрювати кімнати та витирати пилюку. Вважається, що так у дім прийде позитивна енергетика. Інші справи варто відкласти.

Найкраще прибирати в оселі у суботу, однак не у Великодню. Тоді взагалі потрібно більше часу присвячувати духовним справам. Якщо зайнятися хатньою роботою у середу, то у родини все буде добре з грошима.

Несприятливі дні для прибирання / Фото Canva

Згідно з повір'ями, якщо запланувати прибирання на ці дні, то ви притягнете у дім щастя, здоров'я, гармонію та процвітання. Важливо також повикидати усі непотрібні речі, аби очистити енергетику та позбутися зайвого.

Коли не можна змінювати постіль