Запам'ятайте це: в які дні тижня не можна прибирати у будинку
Джерело:ТСН
Народні прикмети стверджують, що не у всі дні тижня можна прибирати вдома. Так людина позбудеться добробуту та щастя, а притягне у життя проблеми та біди.
Йдеться, зокрема, про понеділок, п'ятницю та неділю. В останні два дні, крім того, не варто міняти постіль. Більше – у матеріалі.
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Коли найкраще прибирати у будинку
Хоч у понеділок краще не влаштовувати повноцінне прибирання, господарі можуть провітрювати кімнати та витирати пилюку. Вважається, що так у дім прийде позитивна енергетика. Інші справи варто відкласти.
Найкраще прибирати в оселі у суботу, однак не у Великодню. Тоді взагалі потрібно більше часу присвячувати духовним справам. Якщо зайнятися хатньою роботою у середу, то у родини все буде добре з грошима.
Згідно з повір'ями, якщо запланувати прибирання на ці дні, то ви притягнете у дім щастя, здоров'я, гармонію та процвітання. Важливо також повикидати усі непотрібні речі, аби очистити енергетику та позбутися зайвого.
Коли не можна змінювати постіль
- Міняти постіль у п'ятницю не варто, якщо не хочете зашкодити своєму сну. Вважається, що так будете страждати від нічних жахіть.
- Не рекомендується змінювати постіль у релігійні свята та у неділю. У народі кажуть, що тоді у життя прийдуть деякі труднощі.
- Запланувати таку хатню роботу краще на суботу, понеділок або четвер. Тоді у сім'ї пануватимуть достаток, удача та фінансовий добробут.