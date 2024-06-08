Речь идет, в частности, о понедельнике, пятнице и воскресенье. В последние два дня, кроме того, не стоит менять постель. Больше – в материале.
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Когда лучше всего убирать в доме
Хотя в понедельник лучше не устраивать полноценную уборку, хозяева могут проветривать комнаты и вытирать пыль. Считается, что так в дом придет положительная энергетика. Другие дела стоит отложить.
Лучше всего убирать в доме в субботу, однако не в Пасхальную. Тогда вообще нужно больше времени посвящать духовным делам. Если заняться домашней работой в среду, то в семье все будет хорошо с деньгами.
Неблагоприятные дни для уборки / Фото Canva
Согласно поверьям, если запланировать уборку на эти дни, то вы притянете в дом счастье, здоровье, гармонию и процветание. Важно также выбросить все ненужные вещи, чтобы очистить энергетику и избавиться от лишнего.
Когда нельзя менять постель
- Менять постель в пятницу не стоит, если не хотите навредить своему сну. Считается, что так будете страдать от ночных кошмаров.
- Не рекомендуется менять постель в религиозные праздники и в воскресенье. В народе говорят, что тогда в жизнь придут некоторые трудности.
- Запланировать такую домашнюю работу лучше на субботу, понедельник или четверг. Тогда в семье будут царить достаток, удача и финансовое благополучие.