Згідно з езотерикою, павуки приносять успіх та символізують мудрість. До того ж їхня павутина здатна захищати оселю від біди, адже забирає негативну енергетику. Більше про це читайте у матеріалі LifeStyle 24.

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Чому не можна вбивати павуків

Існує досить цікава біблійна легенда, пов'язана з павуками. Зокрема, йдеться про події, коли Йосип, Марія та маленький Ісус втікали від Ірода, який хотів вбити усіх новонароджених дітей у Вифлеємі. Вважається, що вони знайшли кущ, під яким сховалися, а павуки сплели там павутину, через яку сім'я була непомітна.

Люди кажуть, що не можна вбивати павуків, інакше скоїте гріх. Якщо християнин піде на такий вчинок, то позбудеться щастя, добробуту та удачі, а притягне у життя хвороби та інші проблеми. Особливо завдавати шкоди не варто маленьким павукам, адже тоді постраждають ще й діти. Звичайно, не дуже комфортно жити з цими комахами в одному домі. У такому разі їх варто просто викинути на вулицю, а не вбивати.

Повір'я про павуків / Фото Canva

Народні прикмети про павуків