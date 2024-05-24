У давні часи люди також наголошували, що потрібно підмітати підлогу обережно, щоб не обмести нікого. Чому так, розповість LifeStyle 24.

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Чому не можна обмітати людину

У народі стверджують – якщо обмести людину, то можна притягнути у її життя неприємності. Зокрема, почнуться проблеми з грошима, зіпсуються стосунки з друзями, а нові знайомства буде складно знайти.

До речі, не лише мести треба, коли поряд немає людей, але й мити підлогу. Вважається, що можна накликати хвороби, якщо обмити когось. До того ж варто слідкувати, щоб випадково не торкнутися шваброю або віником ноги. В іншому разі, згідно з повір'ями, проблем стане ще більше.

Чоловік підмітає підлогу / Фото Canva

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