У давні часи люди також наголошували, що потрібно підмітати підлогу обережно, щоб не обмести нікого. Чому так, розповість LifeStyle 24.
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Чому не можна обмітати людину
У народі стверджують – якщо обмести людину, то можна притягнути у її життя неприємності. Зокрема, почнуться проблеми з грошима, зіпсуються стосунки з друзями, а нові знайомства буде складно знайти.
До речі, не лише мести треба, коли поряд немає людей, але й мити підлогу. Вважається, що можна накликати хвороби, якщо обмити когось. До того ж варто слідкувати, щоб випадково не торкнутися шваброю або віником ноги. В іншому разі, згідно з повір'ями, проблем стане ще більше.
Чоловік підмітає підлогу / Фото Canva
Які ще прикмети є про віник
- Не слід тримати вдома старий й новий віник. Той, який вже зіпсувався, потрібно викинути, аби не зашкодити своїй сім'ї. Цей предмет забирає з оселі фінансовий добробут, а натомість приносить труднощі.
- Не треба дозволяти чужій людині користуватися вашим віником. Краще, щоб підмітав підлогу лише хтось з родини. Річ у тім, що інакше ви відлякаєте везіння, яке буде складно повернути.
- Необхідно слідкувати, щоб віник не лежав будь-де, оскільки людина може випадково переступити через нього, а потім сильно захворіти.