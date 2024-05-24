В давние времена люди также отмечали, что нужно подметать пол осторожно, чтобы не обмести никого. Почему так, расскажет LifeStyle 24.
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Почему нельзя обметать человека
В народе утверждают – если обмести человека, то можно привлечь в его жизнь неприятности. В частности, начнутся проблемы с деньгами, испортятся отношения с друзьями, а новые знакомства будет сложно найти.
Кстати, не только мести надо, когда рядом нет людей, но и мыть пол. Считается, что можно навлечь болезни, если обмыть кого-то. К тому же стоит следить, чтобы случайно не коснуться шваброй или веником ноги. В противном случае, согласно поверьям, проблем станет еще больше.
Мужчина подметает пол / Фото Canva
Какие еще приметы есть о венике
- Не следует держать дома старый и новый веник. Тот, который уже испортился, нужно выбросить, чтобы не навредить своей семье. Этот предмет забирает из дома финансовое благополучие, а взамен приносит трудности.
- Не надо позволять чужому человеку пользоваться вашим веником. Лучше, чтобы подметал пол только кто-то из семьи. Дело в том, что иначе вы отпугнете везение, которое будет сложно вернуть.
- Необходимо следить, чтобы веник не лежал где-либо, поскольку человек может случайно переступить через него, а потом сильно заболеть.