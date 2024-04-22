Коли не варто укладати шлюб: названо 2 найгірших місяці

Навколо весілля ходить багато народних прикмет. Навіть існують певні місяці, на які краще не планувати свято. Наприклад, не рекомендується одружуватися у травні, оскільки тоді молодятам не варто сподіватися на щасливий шлюб.

У суспільстві також побутує думка, що не слід святкувати весілля у 2024 році, адже він є високосним. Однак багато молодят не зважають на такий забобон. Які ж місяці є несприятливими для церемонії, розповість LifeStyle 24.

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Коли не варто справляти весілля

Згідно з повір'ями, краще не одружуватися у січні, коли лише починається рік. Така традиція прийшла до нас ще з давніх часів. Кажуть – якщо відсвяткувати весілля у другий місяць зими, то на сім'ю чекають труднощі. Річ у тім, що у січні люди розпочинають нове життя, яке не завжди приносить хороші сюрпризи.

Коли не варто одружуватися / Фото Canva

Також не варто укладати шлюб у квітні. Цього місяця часто змінюється погода, тому таким мінливим буде й сімейне життя. Попереду у закоханих багато випробувань, з якими, на жаль, не всі можуть справитися.

Коли можна одружуватися

У 2024 році слід одружуватися у серпні. Звернути особливу увагу варто на 8 число, кажуть астрологи. Також можна обрати 4 або 24 серпня.

Одним із найкращих місяців для весілля є червень. Річ у тім, що тоді бджоли починають збирати мед. Тому, за народними прикметами, на подружжя чекає солодкий та міцний шлюб.

Церква проти забобонів та вважає, що це міфи.