Щоб шлюб був міцний та щасливий: найвдаліші дати для весілля

Зазвичай молодята ретельно думають перед тим, як обирати дату весілля. Вона повинна не лише бути гарною, але й сприяти щасливому сімейному життю.

Найкраще укладати шлюб 8 серпня – не лише цьогоріч, але й завжди. Відомо, що це число символізує нескінченність, тобто стосунки будуть вічними. Така дата вдвічі сильніша, оскільки останній місяць літа – восьмий.

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Коли найкраще святкувати весілля

Відомо, що покровителем 2024 року є Зелений Дерев'яний Дракон, який притягує успіх, щастя та удачу. Можливо, хтось вже це відчув на собі. До того ж вважається, що шлюб, укладений у цей час, буде міцний.

Цього року найкраще справляти весілля у період з середини травня до середини червня. Річ у тому, що тоді головний знак зодіаку Дракон.

Щасливими датами також вважаються: 2, 13, 14, 17, 20, 25 та 29.

Гарні дати для весілля / Фото Canva

Попри те, що 2024 рік високосний, коли народні прикмети не рекомендують одружуватися, бо закохана пара розлучиться, є й плюс. Якщо додати всі цифри, то вийде число 8, яке є символом вічного кохання.

Коли ще варто одружуватися