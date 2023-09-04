Вже відомо, коли можна садити півонії: як це зробити правильно
Півонії просто чарують своїм прекрасним ароматом і зовнішнім виглядом. Зазвичай вони цвітуть у травні-червні. Потрібно ще знати, коли їх садити.
Півонії дивують своїм розмаїттям: бувають деревоподібні й трав'янисті, різного кольору, розміру та форми. Та попри це, існують загальні рекомендації щодо того, коли і як їх садити. Про це знає більше – 24 Канал.
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Коли садити півонії
Немає значення, трав'янисті чи деревоподібні півонії, оптимально їх садити у період з серпня по жовтень. Важливо, щоб вони встигли вкоренитися до морозів, бо інакше можуть загинути.
Зверніть увагу на погодні умови у вашому регіоні. Якщо часто дощить – краще трішки зачекати, бо півонії не люблять мокрої землі. Також треба поливати квіти в міру, щоб не згнили. І бажано, аби певний час після посадки не падав дощ.
Як і де садити півонії
Півонії мають потребу у сонці, тож саджайте їх на освітлених місцях, може бути у напівтіні. На скільки вони виростуть великими та який зовнішній вигляд матимуть, залежить від кількості світла. Будьте обачні, аби ділянку не продували вітри та протяги.
- Цим квітам підходять найбільше суглинні ґрунти, до яких добре проникає вода й повітря.
- Слід викопати лопатою ями довжиною, шириною та глибиною 60-70 сантиметрів.
Посадка півоній / Фото Greensad
Треба підготувати дренажний шар з річкового піску, керамзиту, щебеню чи цегли. Його встеляють на дно ями. Потім варто внести суміш на основі перепрілого гною, торфу та компосту. Її висипають так, щоб утворився своєрідний горбочок.
- Обережно всадіть корені півонії так, аби бруньки були розташовані на глибину 4-5 сантиметрів.
- Щедро полийте посаджені квіти водою.