Вже відомо, коли можна садити півонії: як це зробити правильно

Півонії просто чарують своїм прекрасним ароматом і зовнішнім виглядом. Зазвичай вони цвітуть у травні-червні. Потрібно ще знати, коли їх садити.

Півонії дивують своїм розмаїттям: бувають деревоподібні й трав'янисті, різного кольору, розміру та форми. Та попри це, існують загальні рекомендації щодо того, коли і як їх садити. Про це знає більше – 24 Канал.

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Коли садити півонії

Немає значення, трав'янисті чи деревоподібні півонії, оптимально їх садити у період з серпня по жовтень. Важливо, щоб вони встигли вкоренитися до морозів, бо інакше можуть загинути.

Зверніть увагу на погодні умови у вашому регіоні. Якщо часто дощить – краще трішки зачекати, бо півонії не люблять мокрої землі. Також треба поливати квіти в міру, щоб не згнили. І бажано, аби певний час після посадки не падав дощ.

Як і де садити півонії

Півонії мають потребу у сонці, тож саджайте їх на освітлених місцях, може бути у напівтіні. На скільки вони виростуть великими та який зовнішній вигляд матимуть, залежить від кількості світла. Будьте обачні, аби ділянку не продували вітри та протяги.

Цим квітам підходять найбільше суглинні ґрунти, до яких добре проникає вода й повітря.

й повітря. Слід викопати лопатою ями довжиною, шириною та глибиною 60-70 сантиметрів.



Посадка півоній / Фото Greensad

Треба підготувати дренажний шар з річкового піску, керамзиту, щебеню чи цегли. Його встеляють на дно ями. Потім варто внести суміш на основі перепрілого гною, торфу та компосту. Її висипають так, щоб утворився своєрідний горбочок.