Роблять дещо несподіване: як відзначають Геловін у різних країнах

Геловін вважається одним із найпопулярніших свят в різних країнах світу. Зокрема, в США, Великій Британії, Німеччині та Ірландії. А Україні його нечасто відзначають.

На Геловін люди переодягаються в різні страшні костюми "нечистої сили". Після цього вони ходять по домівках зі словами "Цукерки або смерть". Як відзначають Геловін у різних країнах світу – розкаже 24 Канал.

До теми Геловін в Україні: які головні традиції святкування

Коли Геловін у 2023 році

Свято припадає на ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Це пов'язано з тим в цю пору у кельтів був перехід між двома періодами в році. Вони вірили, що саме в цей день відчинялися двері між нашою реальністю та світом духів.

Традиції святкування у світі

Найбільше з усіх країн Геловін відзначають саме в США. Там це дуже популярне свято, якому поступається лише Різдво. Підготовка починається ще з середини жовтня. У закладах додають святкові позиції в меню, прикрашають все гарбузами та тематичними костюмами.

Головними американськими традиціями Геловін є заходи, на які наносять "страшний" грим і костюми. Під час них люди дивляться фільми жахів, розказують страшні історії.

А от в Ірландії на Геловін є інші звичаї. Люди розпалюють вогонь та проводять видовищні шоу за допомогою піротехніки. Особливістю відзначення є випікання фруктового кексу – barmbrack. Це солодка здоба на дріжджах. з виноградом і родзинками. У нього запихають цікаві картки з передбаченнями.



Кекс "barmbrack" / Фото Bigger Bolder Baking

У Німеччині головною традицією свята є масштабна вечірка у замку Франкенштейна у місті Дармштадт. Туди приїжджають тисячі людей з усієї країни, які переодягаються у різних страшних персонажів, як-от, зомбі, відьми та чорти. Дійство відбувається упродовж всієї ночі.



Замок Франкенштейна у Німеччині / Фото Peapix, Boris Stroujko/Alam

У Великій Британії до свята оздоблюють замки, у яких проводять екскурсії. Відвідувачам розповідають страшні історії про привидів. На Геловін британці також йдуть в паби та п'ють ель – вид пива, що вариться із ячмінного солоду.



Пиво ель / Фото Wallpaperswide.com