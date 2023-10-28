На Хэллоуин люди переодеваются в разные страшные костюмы "нечистой силы". После этого они ходят по домам со словами "Конфеты или смерть". Как отмечают Хэллоуин в разных странах мира – расскажет 24 Канал.
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Когда Хэллоуин в 2023 году
Праздник приходится на ночь с 31 октября на 1 ноября. Это связано с тем в это время у кельтов был переход между двумя периодами в году. Они верили, что именно в этот день открывалась дверь между нашей реальностью и миром духов.
Традиции празднования в мире
Больше всех стран Хэллоуин отмечают именно в США. Там это очень популярный праздник, которому уступает только Рождество. Подготовка начинается с середины октября. В заведениях добавляют праздничные позиции в меню, украшают все тыквами и тематическими костюмами.
- Главными американскими традициями на Хэллоуин являются мероприятия, на которые наносят "страшный" грим и костюмы. Во время их люди смотрят ужастики, рассказывают страшные истории.
А вот в Ирландии на Хэллоуин есть другие обычаи. Люди разжигают огонь и проводят зрелищные шоу с помощью пиротехники. Особенностью празднования является выпекание фруктового кекса – barmbrack. Это сладкая сдоба на дрожжах, с виноградом и изюмом. В него запихивают интересные карточки с предвидениями.
Кекс "barmbrack" / Фото Bigger Bolder Baking
- В Германии главной традицией праздника является масштабная вечеринка в замке Франкенштейна в городе Дармштадт. Туда приезжают тысячи человек из всей страны, которые переодеваются в разных страшных персонажей, таких как зомби, ведьмы и черти. Действо происходит на протяжении всей ночи.
Замок Франкенштейна в Германии / Фото Peapix, Boris Stroujko/Alam
В Великобритании к празднику украшают замки, в которых проводят экскурсии. Посетителям рассказывают страшные истории о привидениях. На Хэллоуин британцы также идут в пабы и пьют эль – вид пива, который варят из ячменного солода.
Пиво эль / Фото Wallpaperswide.com
- Китайцы имеют свое видение этого праздника. Они запускают воздушные фонари, потому что считают, что таким образом осветят умершим душам дорогу домой. К тому же они подсвечивают окна, чтобы духи людей смогли посетить дом.