На Геловін люди переодягаються в різні страшні костюми "нечистої сили". Після цього вони ходять по домівках зі словами "Цукерки або смерть". Як відзначають Геловін у різних країнах світу – розкаже 24 Канал.
До теми Геловін в Україні: які головні традиції святкування
Коли Геловін у 2023 році
Свято припадає на ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Це пов'язано з тим в цю пору у кельтів був перехід між двома періодами в році. Вони вірили, що саме в цей день відчинялися двері між нашою реальністю та світом духів.
Традиції святкування у світі
Найбільше з усіх країн Геловін відзначають саме в США. Там це дуже популярне свято, якому поступається лише Різдво. Підготовка починається ще з середини жовтня. У закладах додають святкові позиції в меню, прикрашають все гарбузами та тематичними костюмами.
- Головними американськими традиціями Геловін є заходи, на які наносять "страшний" грим і костюми. Під час них люди дивляться фільми жахів, розказують страшні історії.
А от в Ірландії на Геловін є інші звичаї. Люди розпалюють вогонь та проводять видовищні шоу за допомогою піротехніки. Особливістю відзначення є випікання фруктового кексу – barmbrack. Це солодка здоба на дріжджах. з виноградом і родзинками. У нього запихають цікаві картки з передбаченнями.
Кекс "barmbrack" / Фото Bigger Bolder Baking
- У Німеччині головною традицією свята є масштабна вечірка у замку Франкенштейна у місті Дармштадт. Туди приїжджають тисячі людей з усієї країни, які переодягаються у різних страшних персонажів, як-от, зомбі, відьми та чорти. Дійство відбувається упродовж всієї ночі.
Замок Франкенштейна у Німеччині / Фото Peapix, Boris Stroujko/Alam
У Великій Британії до свята оздоблюють замки, у яких проводять екскурсії. Відвідувачам розповідають страшні історії про привидів. На Геловін британці також йдуть в паби та п'ють ель – вид пива, що вариться із ячмінного солоду.
Пиво ель / Фото Wallpaperswide.com
- Китайці мають своє бачення цього свята. Вони запускають повітряні ліхтарі, бо вважають, що в такий спосіб освітлять померлим душам дорогу додому. До того ж вони підсвічують вікна, щоб духи людей змогли відвідати дім.