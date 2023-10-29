В Україні існує різне ставлення до Геловіну через релігійний аспект, традиції та особливості культури. Хоча локально можуть відбуватися тематичні вечірки, переодягання в костюми та прикрашання будинків. Звідки походить це свято та як його відзначають в Україні – розкаже 24 Канал.

До теми Роблять дещо несподіване: як відзначають Геловін у різних країнах

Як з'явилося свято Геловіну

Свято походить від давніх кельтів – групи племен, які жили у Західній та Центральній Європі. У них рік умовно складався з двох частин. Перша половина починалась у травні й тривала до жовтня. Її сприймали, як хороший та світлий період. А от друга – стартувала в листопаді та закінчувалась у квітні. Кельти не любили цю пору.

Ніч на 1 листопада вважалась у кельтів межею між двома періодами у році. Вони вірили, що саме в цей день відкривався простір між нашим світом та світом духів.

Цього дня кельти також згадували померлих родичів. За переказами, душі цих людей поверталися у реальний світ, аби побачити своїх близьких. Однак, разом із покійними на землю виходили темні сили. І для того, щоб їх збити з пантелику, люди переодягалися в різних страшних персонажів.

Як святкують Геловін в Україні

В Україні ставляться обережно до цього свята. Але є люди, які відзначають Геловін. Насамперед вони прикрашають помешкання різними святковими декораціями. Йдеться про гарбузи, штучну павутину, свічки та сухе листя. Деякі готують страви у формі павуків, привидів та інших страшних героїв.

Головною декорацією свята є так званий "Ліхтар Джека". Він передбачає вирізаний гарбуз у вигляді обличчя зі свічкою всередині. Безперечною традицією Геловіну є переодягання в страшні костюми. Люди ходять по домівках та просять солодощі, інакше – "погрожують", що зроблять пустощі. Зазвичай таким займаються діти.



"Ліхтарі Джека" / Фото Unsplash

Загалом перевтілення є однією зі складових свята. Спершу за допомогою костюмів та гриму робили вигляд втомлених і жахливих людей. Через певний час образи стали більш різноманітними. Діапазон вбрань розширився від кішок і клоунів, до вампірів і чортів.



Образ на Геловін / Фото з ютубу