Козаки – це вільні люди, які на Запорізькій Січі керувалися двома важливими принципами – рівністю та свободою. Вони є уособленням воїнів, які з честю та гідність служили й захищали свою Батьківщину, так само як зараз наші воїни боронять Україну від російських загарбників. Варто додати, що сьогодні також відзначають День захисників та захисниць України й День створення УПА, зазначає 24 канал.

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Історія Дня українського козацтва

Згідно з історичними даними перші козаки на території України з'явилися у 80-90 роках 15 століття. Вони вважалися вільними людьми, які вірили в Бога і боронили свою землю від ворогів. Здебільшого козаки захищали території України від нападу кримських татар, а також охороняли торгові шляхи.

Козацька доба є однією з найважливіших в історії України. Їхня боротьба за національну ідею та велика культурна спадщина має важливе значення для нас. Оскільки вони відіграли важливу роль в утворенні української державності.

Враховуючи їхній вагомий внесок та історичне значення козацтва, у 1999 році указом тодішнього президента України був започаткований День українського козацтва, який почали відзначати у свято Покрови Пресвятої Богородиці.

День українського козацтва – історія свята / Ілюстрація Юрія Журавля

Зазвичай у це свято в багатьох регіонах України влаштовувалися патріотичні заходи й тематичні фестивалі. Однією з важливих традицій святкування є виконання гопака, який виник на Запорізькій Січі. Таким чином козаки демонстрували своє бойове мистецтво через танець, бо він потребував неабиякої майстерності та хорошої фізичної форми, яку вони мали підтримувати в перервах між походами.

Цьогоріч через повномасштабне вторгнення Росії в Україну не передбачається вихідного дня, а масові заходи заборонені задля безпеки громадян. Проте ви можете присвятити цей день ознайомленню з культурною спадщиною козацтва й привітати своїх рідних, бо сьогодні нашу Україну боронять нащадки козаків, які показують свою силу духу та незламність на полі бою.

Картинки-привітання з Днем козацтва

День козацтва 2022 картинки-привітання / Фото "Радіо MAXIMUM"

Картинки-привітання з Днем козацтва / Фото з відкритих джерел

День українського козацтва картинки-привітання / Фото "Радіо MAXIMUM"

Привітання у картинках з Днем козацтва / Фото з відкритих джерел

Гарні картинки з Днем українського козацтва / Фото з відкритих джерел

День козацтва 2022 картинки-привітання / Фото "Радіо MAXIMUM"