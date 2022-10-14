Цьогоріч День захисників та захисниць є дуже важливим, адже зараз наші воїни кожного дня воюють за світле і мирне майбутнє України. Воно було започатковане у 2014 році указом тогочасного президента після того, як Росія анексували Кримський півострів. В той час з'явилася тенденція відмови від усього, щоб пов'язане з Росією, зокрема від усіх радянських символів та свят. Тож цей день замінив радянське свято "День захисника Вітчизни", яке відзначали 23 лютого. З нагоди цього свята ми підготували добірку привітальних листівок, пише 24 канал.

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День захисників та захисниць – картинки-привітання зі святом

День захисників та захисниць України картинки-привітання / Фото "Главред"

Картинки-привітання з Днем захисників та захисниць /​ Фото "ТСН"

Привітання з Днем захисників та захисниць у картинках / Фото "МегаЗнайка"

День захисників та захисниць України картинки-привітання / Фото "Amazing Ukraine"

Гарні картинки-привітання з Днем захисників та захисниць / Фото "Главред"

День захисників та захисниць України – привітальні листівки / Фото "Amazing Ukraine"

Привітальні картинки з Днем захисників 2022 / Фото "Главред"

З Днем захисників України картинки-привітання / Фото "ВолиньІнфо"

День захисників та захисниць України – привітальні картинки / Фото "ТСН