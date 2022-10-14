Казаки – это свободные люди, которые на Запорожской Сечи руководствовались двумя важными принципами – равенством и свободой. Они являются олицетворением воинов, с честью и достоинством служивших и защищавших свою Родину, так же как сейчас наши воины защищают Украину от российских захватчиков. Стоит отметить, что сегодня также отмечают День защитников и защитниц Украины и День создания УПА, отмечает 24 канал.

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История Дня украинского казачества

Согласно историческим данным, первые казаки на территории Украины появились в 80-90 годах 15 века. Они считались свободными людьми, верившими в Бога и защищавшими свою землю от врагов. В большинстве своем казаки защищали территории Украины от нападения крымских татар, а также охраняли торговые пути.

Казацкая эпоха является одной из важнейших в истории Украины. Их борьба за национальную идею и большое культурное наследие имеет немаловажное значение для нас. Поскольку они сыграли немаловажную роль в образовании украинской государственности.

Учитывая их весомый вклад и историческое значение казачества, в 1999 году указом тогдашнего президента Украины был начат День украинского казачества, который начали отмечать в праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

День украинского казачества – история праздника / Иллюстрация Юрия Журавля

Обычно в этот праздник во многих регионах Украины проводились патриотические мероприятия и тематические фестивали. Одной из важных традиций празднования является исполнение гопака, возникшего на Запорожской Сечи. Таким образом казаки демонстрировали свое боевое искусство через танец, потому что он нуждался в немалом мастерстве и хорошей физической форме, которую они должны поддерживать в перерывах между походами.

В этом году из-за полномасштабного вторжения России в Украину не предусматривается выходной день, а массовые меры запрещены в целях безопасности граждан. Однако вы можете посвятить этот день ознакомлению с культурным наследием казачества и поздравить своих родных, потому что сегодня Украину защищают потомки казаков, которые показывают свою силу духа и несгибаемость на поле боя.

Картинки-поздравления с Днем казачества

День казачества 2022 картинки-поздравления / Фото "Радио MAXIMUM"

Картинки-поздравления с Днем казачества / Фото из открытых источников

День украинского казачества картинки-поздравления / Фото "Радио MAXIMUM"

Поздравления в картинках с Днем казачества / Фото из открытых источников

Хорошие картинки с Днем украинского казачества / Фото из открытых источников

День казачества 2022 картинки-поздравления / Фото "Радио MAXIMUM"