Чистий четвер 2023: що можна і забороняється робити вірянам у цей день

Чистий четвер святкують за 3 дні до Великодня. Його ще називають Страсний четвер, оскільки він припадає на Страсний тиждень. Цього року Чистий четвер буде 13 квітня.

Чистий четвер – особливий день для вірян. Адже цього дня християни вшановують Таємну вечерю й обмивання Ісусом ніг своїм учням. У храмах читають, які випробування подолав Ісус Христос перед стратою. А що можна і забороняється робити в цей день, розповість 24 Канал.

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Історія свята

У Чистий четвер вшановують одразу 4 важливих події: Таємну вечерю, обмивання Ісусом ніг Його учнів, молитву Христа в Гефсиманському саду і зраду його учня Юди. Останній вчинок повинен був згуртувати нащадків і зміцнити братерські союзи.

У четвер первосвященники заарештували Ісуса та відправили до темниці. Саме у цей день Ісус Христос встановив Таїнство Євхаристії – обряд причастя. Християни кусають шматок хліба і роблять ковток вина. Процес став символічним, оскільки вино означає кров Сина Божого, а хліб – тіло.

Також під час вечірньої молитви в цей день Ісус розповів своїм учням, що буде зрада. Того вечора він усвідомив, що збулося його пророцтво. Як пише Біблія, Христос знав ім'я людини, яка його зрадить, але нікому не сказав. Вже потім стало відомо, що ним виявився Юда Іскаріот, який зрадив Ісуса за 30 карбованців.



У церквах священники читають 12 Страсних Євангелій, адже в них йдеться про те, які муки пройшов Син Божий перед стратою.



Чистий четвер для кожного християнина – важливий день. Потрібно попрощатись зі своїми гріхами та очистити душу від усього поганого.

Що можна робити

З давніх-давен у цей день купалися у водоймах, тож четвер прозвали «чистим». З того часу Чистий четвер вважається днем очищення.



Чистий четвер: традиції / Фото Pixabay



Подейкують, що в цей день вода має цілющі властивості. Тому потрібно купатися, можна просто в душі. Це допоможе очистити як тіло, так і душу. Для кращого ефекту радять обирати прохолодну воду.

Найкращий час для купання – до п'ятої ранку. Так, тіло зможе набратися великої кількості енергії. Під час купання треба молитись до Ісуса Христа, Діви Марії та ангела-охоронця. Наші предки вважали, що у такий спосіб людина позбувається усіх гріхів.



У Чистий четвер дозволено робити генеральне прибирання перед Великоднем. Навіть можна мити вікна. Обов‘язково треба викинути усе сміття, зайві та непотрібні речі, мотлох. Або роздати бідним і нужденним. Якщо під час прибирання людина знайшла давно забуті речі, вважалося, що це на щастя. А якщо сім'я не прибере свій дім у Чистий четвер, то проживе весь рік у сварках і непорозуміннях.

У цей день варто піти до церкви всією родиною. Якщо сім'я це зробить, то буде жити весь рік у достатку та благополуччі. Обов'язково потрібно пройти сповідь і причастя, щоб очиститись від гріха.



Можна почати готувати великодні страви, але вживати заборонено до кінця Великого посту. Дозволяється пекти паски та фарбувати яйця. Під час цього процесу варто читати молитви.

Треба позбутися поганих думок, образ і гніву. Варто сконцентруватися на молитві та внутрішніх роздумах.



Можна стригти нігті, волосся, робити гігієнічні процедури.



Навіть дозволено садити картоплю. Вважається, якщо посадити бульбу в цей день, то буде гарний урожай.

Що не можна робити