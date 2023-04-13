Чистый четверг – особый день для верующих. Ведь в этот день христиане чествуют Тайный ужин и омовение Исусом ног своим ученикам. В храмах читают, какие испытания преодолел Исус Христос перед казнью. А что можно и запрещается делать в этот день, расскажет 24 Канал.

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История праздника

В Чистый четверг чествуют сразу 4 важных события: Тайный ужин, омовение Иисусом ног Его учеников, молитву Христа в Гефсиманском саду и предательство его ученика Иуды. Последний поступок должен был сплотить потомков и укрепить братские союзы.

В четверг первосвященники арестовали Иисуса и отправили в темницу. Именно в этот день Иисус Христос установил Таинство Евхаристии – таинство причастия. Христиане кусают кусок хлеба и делают глоток вина. Процесс стал символическим, поскольку вино означает кровь Сына Божия, а хлеб – тело.

Во время вечерней молитвы в этот день Иисус рассказал своим ученикам, что будет измена. В тот вечер он осознал, что сбылось его пророчество. Как пишет Библия, Христос знал имя человека, который предает его, но никому не сказал. Уже потом стало известно, что им оказался Иуда Искариот, предавший Иисуса за 30 рублей.



В церквах священники читают 12 Страстных Евангелий, потому что в них говорится о том, какие мучения прошел Сын Божий перед казнью.



Чистый четверг для каждого христианина – важный день. Нужно проститься со своими грехами и очистить душу от всего дурного.

Что можно делать

С давних времен в этот день купались в водоемах, поэтому четверг прозвали «чистым». С тех пор Чистый четверг считается днем очищения.



Чистый четверг: традиции / Фото - Pixabay



Говорят, что в этот день вода имеет целебные свойства. Потому нужно купаться, можно просто в душе. Это поможет очистить как тело, так и душу. Для лучшего эффекта советуют выбирать прохладную воду.

Лучшее время для купания – до пяти утра. Да, тело сможет набраться большого количества энергии. Во время купания нужно молиться Иисусу Христу, Деве Марии и ангелу-хранителю. Наши предки считали, что таким образом человек избавляется от всех грехов.



В Чистый четверг разрешено делать генеральную уборку перед Пасхой. Даже можно мыть окна. Обязательно нужно выбросить весь мусор, лишние и ненужные вещи, хлам. Или раздать бедным и нуждающимся. Если во время уборки человек нашел давно забытые вещи, то считалось, что это к счастью. А если семья не уберет свой дом в Чистый четверг, то проживет весь год в ссорах и недоразумениях.

В этот день следует пойти в церковь всей семьей. Если семья это сделает, то будет жить весь год в достатке и благополучии. Обязательно нужно пройти исповедь и причастие, чтобы очиститься от греха.



Можно начать готовить пасхальные блюда, но употреблять запрещено до конца Великого поста. Разрешается печь куличи и красить яйца. Во время этого процесса следует читать молитвы.

Надо избавиться от дурных мыслей, обид и гнева. Следует сконцентрироваться на молитве и внутренних размышлениях.



Можно стричь ногти, волосы, делать гигиенические процедуры.



Даже разрешено сажать картофель. Считается, что если посадить клубень в этот день, то будет хороший урожай.

Что нельзя делать