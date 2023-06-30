Півонії щедро зацвітуть, якщо використати ці 6 засобів

Півонії можуть сміливо конкурувати за красою з трояндами та гортензіями. Звичайно, якщо ви хочете тішитись цвітінням, треба зробити деякі дії.

Підживлення має велике значення для півоній. Хоча перші два роки молоді рослини удобрювати немає сенсу, бо вони активно розвивають кореневу систему. А чим підживити півонії для пишного цвітіння у подальші роки – розповість 24 Канал.

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Підгодівля для півоній

Бюджетне та ефективне добриво, яке дає результат – нітроамофоска. Воно містить азот, фосфор та калію. Пропорція: 1 столова ложка на 10 літрів води. Можна ще додати трішки аміачної селітри, щоб збільшити кількість азоту.



Нітроамофоска / Фото "Епіцентр"

Коли вже з'являються бутони, перед самим цвітінням, можна підживити квіти розчином коров'яку у співвідношенні 1:10. За бажанням, внесіть туди ще 20 грамів сульфату калію та 40 грамів суперфосфату на відро води.



Коров'як / Фото "Фермер"

Не забувайте про позакореневе підживлення. Сюди найкраще взяти мінеральне добриво, зокрема розчин сечовини: 20 грамів на відро води. Таку речовину радять вносити маленькою лійкою або з розпилювача. Позакореневе підживлення проводять ввечері або в хмарну погоду.



Сечовина / Фото "Пан Фермер"

Буде корисним для півоній взяти дріжджовий хліб, трохи цукру та залити 5 літрами теплої води. Все має настоятись кілька годин та можна починати.



Хліб / Фото "Молодий буковинець"

Борна кислота – потужний засіб для різних рослин, і півонії – не виняток. Достатньо 5 міліграмів речовини на 1 літр гарячої води. Згодом вносимо ще 10 літрів води та удобрюємо перед цвітінням.



Борна кислота / Фото "Ковалент"

Недорогий метод, який можна організувати в кожного. Це яєчна шкаралупа: подрібніть з кількох яєць та залийте теплою водою. Нехай бродить кілька днів. Сигналом, що воно готове буде неприємний запах. Розбавте настій у 1 відрі води та полийте землю перед цвітінням.



Яєчна шкаралупа / Фото "Центр ідей"