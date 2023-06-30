Подкормка имеет большое значение для пионов. Хотя первые два года молодые растения удобрять нет смысла, потому что они активно развивают корневую систему. А чем подкормить пионы для пышного цветения в последующие годы – расскажет 24 Канал.

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Подкормка для пионов

Бюджетное и эффективное удобрение, дающее результат – нитроаммофоска. Она содержит азот, фосфор и калий. Пропорция: 1 столовая ложка на 10 л воды. Можно добавить немного аммиачной селитры, чтобы увеличить количество азота.



Нитроаммофоска / Фото "Эпицентр"

Когда появляются бутоны, перед самым цветением, можно подкормить цветы раствором коровяка в соотношении 1:10. По желанию, внесите туда еще 20 грамм сульфата калия и 40 грамм суперфосфата на ведро воды.



Коровяк / Фото "Фермер"

Не забывайте о внекорневой подкормке. Сюда лучше взять минеральное удобрение, в частности раствор мочевины: 20 граммов на ведро воды. Такое вещество советуют вносить маленькой воронкой или из распылителя. Внекорневую подкормку проводят вечером или в облачную погоду.



Мочевина / Фото "Господин Фермер"

Будет полезным для пионов взять дрожжевой хлеб, немного сахара и залить 5 литрами теплой воды. Все должно настояться несколько часов и можно начинать.



Хлеб / Фото "Молодой буковинец"

Борная кислота – мощное средство для разных растений, и пионы – не исключение. Достаточно 5 миллиграмм вещества на 1 литр горячей воды. Затем вносим еще 10 литров воды и удобряем перед цветением.



Борная кислота / Фото "Ковалент"

Недорогой метод, который можно организовать у каждого. Это яичная скорлупа: измельчите несколько яиц и залейте теплой водой. Пусть бродит несколько дней. Сигналом, что оно готово будет неприятный запах. Разбавьте настой в 1 ведре воды и полейте землю перед цветением.



Яичная скорлупа / Фото "Центр идей"