Підживлення має велике значення для півоній. Хоча перші два роки молоді рослини удобрювати немає сенсу, бо вони активно розвивають кореневу систему. А чим підживити півонії для пишного цвітіння у подальші роки – розповість 24 Канал.

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Підгодівля для півоній

Бюджетне та ефективне добриво, яке дає результат – нітроамофоска. Воно містить азот, фосфор та калію. Пропорція: 1 столова ложка на 10 літрів води. Можна ще додати трішки аміачної селітри, щоб збільшити кількість азоту.



Нітроамофоска / Фото "Епіцентр"

Коли вже з'являються бутони, перед самим цвітінням, можна підживити квіти розчином коров'яку у співвідношенні 1:10. За бажанням, внесіть туди ще 20 грамів сульфату калію та 40 грамів суперфосфату на відро води.



Коров'як / Фото "Фермер"

Не забувайте про позакореневе підживлення. Сюди найкраще взяти мінеральне добриво, зокрема розчин сечовини: 20 грамів на відро води. Таку речовину радять вносити маленькою лійкою або з розпилювача. Позакореневе підживлення проводять ввечері або в хмарну погоду.



Сечовина / Фото "Пан Фермер"

Буде корисним для півоній взяти дріжджовий хліб, трохи цукру та залити 5 літрами теплої води. Все має настоятись кілька годин та можна починати.



Хліб / Фото "Молодий буковинець"

Борна кислота – потужний засіб для різних рослин, і півонії – не виняток. Достатньо 5 міліграмів речовини на 1 літр гарячої води. Згодом вносимо ще 10 літрів води та удобрюємо перед цвітінням.



Борна кислота / Фото "Ковалент"

Недорогий метод, який можна організувати в кожного. Це яєчна шкаралупа: подрібніть з кількох яєць та залийте теплою водою. Нехай бродить кілька днів. Сигналом, що воно готове буде неприємний запах. Розбавте настій у 1 відрі води та полийте землю перед цвітінням.



Яєчна шкаралупа / Фото "Центр ідей"