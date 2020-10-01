41-річний американський співак і актор Ашер втретє став батьком. Дівчина Дженн Гойкочея народила йому доньку. Артист вже виховує двох синів від першого шлюбу, а для його обраниці дівчинка стала первістком.

Про вагітність коханої Ашера стало відомо на початку вересня з чуток у пресі. Однак вчора, 30 вересня, співак підтвердив припущення і заявив, що вже став батьком втретє. Про це він оголосив в інстаграмі.

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Ашер зізнався, що Дженн Гойкочея народила доньку, яку батьки вирішили назвати Соверейн Бо Реймонд. Пологи новоспеченої матусі відбулись в Лос-Анджелесі. Багатодітний татко вже встиг поділитися першою світлиною з новонародженою дівчинкою.

На фото Ашер не показав обличчя доньки, а лише крихітну ручку, якою вона тримала батька за пальці. Цей зворушливий кадр не залишив шанувальників байдужими. Лайками його оцінили майже 650 тисяч користувачів.

Ми відчуваємо себе щасливими і повними любові з появою нашої прекрасної дівчинки, Соверейн Бо Реймонд,

– написав Ашер.

Додамо, що музикант вже виховує двох синів – 11-річного Навіда та 12-річого Ашера.



Ашер втретє став батьком / Фото Instagram / @usher

У серпні закоханих Ашера і Дженн Гойкочею помітили на прогулянці в Лос-Анджелесі поблизу продюсерської студії виконавця. Дівчина не ховала великий живіт за об'ємним одягом, не залишивши приводів сумніватися у своїй вагітності.

Вперше про роман співака з музичною продюсеркою заговорили у жовтні 2019 року, коли пару помітили разом за лаштунками заходу Hollywood Bowl. Спільних фото з Дженн Ашер не публікує. Проте, схоже, в пари все добре, а з появою спільної дитини їхні стосунки стануть лише міцнішими.