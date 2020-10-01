41-летний американский певец и актер Ашер в третий раз стал отцом. Девушка Дженн Гойкочея родила ему дочь. Артист уже воспитывает двух сыновей от первого брака, а для его избранницы девочка стала первенцем.

О беременности возлюбленной Ашера стало известно в начале сентября по слухам в прессе. Однако вчера, 30 сентября, певец подтвердил предположения и заявил, что уже стал отцом в третий раз. Об этом он объявил в инстаграме.

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Ашер признался, что Дженн Гойкочея родила дочь, которую родители решили назвать Соверейн Бо Реймонд. Роды новоиспеченной мамочки состоялись в Лос-Анджелесе. Многодетный папочка уже успел поделиться первой фотографией с новорожденной девочкой.

На фото Ашер не показал лицо дочери, а лишь крошечную ручку, которой она держала отца за пальцы. Этот трогательный кадр не оставил поклонников равнодушными. Лайками его оценили почти 650 тысяч пользователей.

Мы чувствуем себя счастливыми и полными любви с появлением нашей прекрасной девочки, Соверейн Бо Реймонд,

- написал Ашер.

Добавим, что музыкант уже воспитывает двух сыновей – 11-летнего Навида и 12-летнего Ашера.



Ашер в третий раз стал отцом / Фото Instagram / @usher

В августе влюбленных Ашера и Дженн Гойкочею заметили на прогулке в Лос-Анджелесе вблизи продюсерской студии исполнителя. Девушка не прятала большой живот за объемной одеждой, не оставив поводов сомневаться в своей беременности.

Впервые о романе певца с музыкальным продюсером заговорили в октябре 2019 года, когда пару заметили вместе за кулисами мероприятия Hollywood Bowl. Совместных фото с Дженн Ашер не публикует. Однако, похоже, у пары все хорошо, а с появлением общего ребенка их отношения станут лишь крепче.