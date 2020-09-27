З книжкою в руках: Ельза Госк засвітила стрункі ноги в мініспідниці – фото
Шведська модель Ельза Госк добре знається на стилі та трендових образах. Цього разу вона приміряла модний та ніжний аутфіт, що складався з топу та мініспідниці.
Популярна шведська модель Ельза Госк часто публікує на своїй інстаграм-сторінці нові образи, які йдуть в ногу з модними трендами. Тому модель не соромиться поширювати на шестимільйонну аудиторію цікаві аутфіти.
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Цього разу Ельза влштувала домашню фотосесію. Вона позувала перед об'єктивом у своїй спальні, сидячи на ліжку. У руках дівчина тримала книгу Джерома Селінджера, що робило фотографію неймовірно атмосферною.
Гарний look моделі Ельзи Госк
Для ніжного образу Ельза обрала білий топ на тонких бретелях та мініспідницю, що виконані в квітковому принті та вдало доповнюють один одного. Модель оголила плечі, продемонструвала тендітну талію та похизувалась стрункими ніжками.
Ельза Госк у вбранні з квітковим принтом / Instagram / @hoskelsa
Ельза Госк вклала волосся в два пучки, випустивши деякі пасма. Вона зробила легкий макіяж, тільки підкресливши риси обличчя, та нафарбувала губи нюдовою помадою.
Ельза Госк у вбранні з квітковим принтом / Instagram / @hoskelsa
Ельза Госк у вбранні з квітковим принтом / Instagram / @hoskelsa