Шведская модель Эльза Хоск хорошо разбирается в стиле и трендовых образах. На этот раз она примерила модный и нежный аутфит, состоящий из топа и мини-юбки.

Популярная шведская модель Эльза Хоск часто публикует на своей инстаграм-странице новые образы, которые идут в ногу с модными трендами. Поэтому модель не стесняется распространять на шестимиллионную аудиторию интересные аутфиты.

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На этот раз Эльза устроила домашнюю фотосессию. Она позировала перед объективом в своей спальне, сидя на кровати. В руках девушка держала книгу Джерома Сэлинджера, что делало фотографию невероятно атмосферной.

Красивый look модели Эльзы Госк

Для нежного образа Эльза выбрала белый топ на тонких бретелях и мини-юбку, выполненную в цветочном принте, что удачно дополняют друг друга. Модель обнажила плечи, продемонстрировала хрупкую талию и похвасталась стройными ножками.



Эльза Хоск в наряде с цветочным принтом / Instagram / @hoskelsa

Эльза Хоск уложила волосы в два пучка, выпустив некоторые пряди. Она сделала легкий макияж, только подчеркнув черты лица, и накрасила губы нюдовой помадой.



Эльза Хоск в наряде с цветочным принтом / Instagram / @hoskelsa