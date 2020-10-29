Модний журнал GQ нещодавно провів церемонію нагородження онлайн. Жінкою року стала німецька супермодель Клаудія Шиффер.

Про це повідомила сама супермодель, опублікувавши фото та відео з нагородою на особистій сторінці в інстаграмі. Модне видання журналу GQ Німеччина оголосило Жінкою року Клаудію Шиффер.

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Супермодель поділилась з шанувальниками роликом, де вона тримає в руках трофей. Варто зазначити, що церемонія проводилась онлайн та без червоної доріжки через пандемію коронавірусу.

"Вона дала терміну "супермодель" нове обличчя, оспівувала силу жінок задовго до поняття "розширення прав і можливостей жінок", і, перш за все, вона взяла свою кар'єру в свої руки. Клаудія отримує нагороду в категорії Жінка року на #GQAwards цього року", – написали в соцмережах видання GQ.

На фото та відео Клаудія позує в синьому шкіряному костюмі з поясом, що вдало підкреслює її бездоганну фігуру. Образ вона доповнила червоно-чорними лакованими босоніжками з гострим носком. Шиффер вклала волосся хвилястими лініями та зробила легкий макіяж в нюдових відтінках. Гарний аутфіт супермоделі завершувала велика кількість аксесуарів: тонкі ланцюжки на шиї, браслети на руках та персні.