Модний журнал GQ нещодавно провів церемонію нагородження онлайн. Жінкою року стала німецька супермодель Клаудія Шиффер.

Об этом сообщила сама певица, опубликовав фото и видео с наградой на личной странице в инстаграме. Модное издание журнала GQ Германия объявило Женщиной года Клаудию Шиффер.

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Супермодель поделилась с поклонниками роликом, где она держит в руках трофей. Стоит отметить, что церемония проводилась онлайн и без красной дорожки из-за пандемии коронавируса.

"Она дала термину "супермодель" новое лицо, воспевала силу женщин задолго до понятия "расширение прав и возможностей женщин", и, прежде всего, она взяла свою карьеру в свои руки. Клаудия получает награду в категории Женщина года на #GQAwards в этом году", – написали в соцсетях издание GQ.

На фото и видео Клаудия позирует в синем кожаном костюме с поясом, удачно подчеркивающим ее безупречную фигуру. Образ она дополнила красно-черными лакированными босоножками с острым носком. Шиффер уложила волосы волнистыми линиями и сделала легкий макияж в нюдовых оттенках. Красивый аутфит супермодели завершало большое количество аксессуаров: тонкие цепочки на шее, браслеты на руках и перстни.