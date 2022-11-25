Китайський гороскоп 2023: що чекати всім знакам зодіаку в році Чорного Водяного Кролика

Рік Чорного Водяного Кролика або Кота починає свій відлік з 22 січня 2023 року і триватиме до 9 лютого 2024 року. Багато хто в цьому році стикнеться з проблемами, а комусь казково пощастить – читайте гороскоп для всіх знаків китайського зодіаку.

Рік Кролика може стати визначним роком для багатьох знаків китайського зодіаку. Та деяким представникам зодіакального спектра варто притримати амбіції та почекати більш сприятливого часу для здійснення мрій, пише 24 канал.

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Блакитний Тигр скоро передасть свої повноваження Чорному Водяному Кролику чи Коту – цей рік обіцяє бути достатньо буремним та наповненим різними подіями для кожного знаку зодіаку, а також може принести успіх та любов багатьом.

Східний гороскоп на 2023 рік за роком народження

Східний гороскоп на 2023 рік для Щура

Ті, хто народилися в рік Щура, зможуть у рік Кролика реалізувати себе у творчості та навчанні. Цей рік – сприятливий для самоосвіти та загального розвитку, тож Щурам варто спробувати щось нове – імовірно, нове хобі зможе стати справою всього життя.

Східний гороскоп на 2023 рік для Бика

Люди, які народилися під знаком Бика, матимуть змогу багато подорожувати – і ці подорожі лише підсилять задоволення від повернення додому. Другу частину року Кролика Бикам радять провести вдома – родинне коло та зміцнення стосунків з сім'єю зможуть допомогти Бикам у майбутньому.

Східний гороскоп на 2023 рік для Тигра

Для Тигрів 2023 рік буде буремним та різним – гучні успіхи можуть чергуватися з нищівними невдачами. Тиграм варто запастися терпінням на Рік Кролика та стійко триматися, отримуючи сюрпризи від долі. Головне – розуміти, що за чорною смугою завжди йде біла, яка принесе омріяний спокій та щастя.

До слова Весілля в рік Кролика: три знаки зодіаку, які одружаться у 2023 році

Східний гороскоп на 2023 рік для Кролика/Кота

Представники цього знаку зодіаку чекали на свій рік рівно 12 років, і, нарешті, отримують статус господарів цього року. Кролики/Коти будуть перебувати під покровою фортуни, тож можна сміливо братися за нові справи, цікаві авантюри, змінювати стиль життя чи створювати свою справу. Цього року Кролики чи Коти будуть зірками, які нарешті отримали омріяну славу.

Східний гороскоп на 2023 рік для Дракона

Для Драконів рік Кролика стане винагородою за плідну працю. Якщо минулого року Дракони доклали всіх зусиль та відповідально ставилися до своєї роботи, відносин та завдань, то доля належно подякує їм за працьовитість. З початку весни Дракони зможуть нарешті відпочити та присвятити час собі.

Східний гороскоп на 2023 рік для Змії

Для Змій прийдешній рік буде роком клопотів та купи справ – Зміям не варто розслаблятися, а витискати все зі своїх можливостей – робота, яку вони робитимуть протягом року, зможе кардинально змінити їхнє життя на краще та отримати належне підвищення.

Східний гороскоп на 2023 рік для Коня

Ті, хто народився під знаком Коня, зможуть налагодити своє особисте життя цього року – у середині року Кролика Коні зможуть зустріти нову особистість, яка надасть їм сил та сенсів. Цьогоріч Коні зможуть бути коханими та щиро кохати.

Східний гороскоп на 2023 рік для Кози

Для Кози рік Кролика може стати доволі небезпечним – представникам цього знаку зодіаку варто слідкувати за здоров'ям та не нехтувати перевірками в лікаря. Підірване здоров'я може спричинити багато проблем: як моральних, так і фінансових. Та якщо Кози будуть уважними та прислухатимуться до свого організму, негаразди їх оминуть.

Східний гороскоп на 2023 рік для Мавпи

Мавпи цього року зможуть отримати можливості просунутися по кар'єрній драбині. Представники цього знаку зодіаку легко зможуть реалізувати себе та проявити себе перед керівництвом, за що отримають бажану винагороду.

Східний гороскоп на 2023 рік для Півня

У рік Кролика Півні стикнуться з певними фінансовими труднощами – представникам цього знаку зодіаку варто обачніше розподіляти свої статки та не розпорошуватися на хаотичні забаганки. У гіршому випадку в кінці 2023 року Півні можуть опинитися з діркою від бублика.

Східний гороскоп на 2023 рік для Собаки

Цього року ті, хто народився під знаком Собаки, матимуть багато справ та клопотів, пов'язаних із можливим переїздом. Цей рік буде сприятливим для того, аби змінити місце проживання, поміняти атмосферу та нарешті жити у своє задоволення.

Східний гороскоп на 2023 рік для Свині

Для тих, хто народився під знаком Свині, рік пройде плавно та без проблем – представники цього знаку зодіаку зможуть займатися своїми улюбленими справами та не боятися, що щось піде не за планом. Головне цього року для знаку Свині – віднайти справжніх себе.