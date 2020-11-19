Актор Кирило Гребенщиков намагався потрапити в Україну авіарейсом з Білорусі. Росіянина депортували та заборонили в'їзд на 3 роки.

Про це представники Держприкордонслужби розповіли Українській правді. За словами речника відомства Андрія Демченка, Кирило Гребенщиков не пройшов паспортний контроль у столичному аеропорту "Бориспіль".

До теми Російський актор Павло Трубінер внесений до списку осіб, які загрожують нацбезпеці

Відомо, що росіянин скористався лайфхаком своїх колег та вирішив летіти рейсом з Мінська, не привертаючи уваги митників. Вже в аеропорту Кирило Гребенщиков розповів, що став запрошеним гостем українських телепередач, тому у Київ прилетів виключно на зйомки. Однак чоловіка не впустили до України та заборонили йому в'їзд на 3 роки.

Причиною для відмови стали візити Гребенщикова до анексованого Криму. У 2019 році він відвідував півострів та знімався у шоу для проросійських телеканалів. Сам Кирило Гребенщиков заявляв, що не їздив у Крим з 2014 року та не міг пояснити свою участь у програмах.

Наразі Кирило Гребенщиков не коментує спроби потрапити в Україну.

Що відомо про візити Гребенщикова до Криму

З часу анексії українського півострова Кирило Гребенщиков неодноразово відвідував Крим. За даними сайту "Миротворець", у 2019 році актор приїжджав туди на зйомки російського фільму "Закритий сезон". Окрім цього, у 2017 році Кирило Гребенщиков знімався у стрічках "Анна Кареніна" і "Сезон любові". Знімальний майданчик розгорнули на незаконно анексованому півострові.

Під час візитів до Криму Кирило Гребенщиков не боявся публічності. Актор залюбки ділився знімками зі зйомок та, за неофіційними даними, давав інтерв'ю каналам окупантів.