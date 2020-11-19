Актер Кирилл Гребенщиков пытался попасть в Украину авиарейсом из Беларуси. Россиянина депортировали и запретили въезд на 3 года.

Об этом сообщили представители Госпогранслужбы на официальном сайте. Кирилл Гребенщиков не прошел паспортный контроль в столичном аэропорту "Борисполь", что видно на опубликованном видео.

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Известно, что россиянин воспользовался лайфхаком своих коллег и решил лететь рейсом из Минска, не привлекая внимания таможенников. Уже в аэропорту Кирилл Гребенщиков рассказал, что стал приглашенным гостем украинских телепередач, поэтому в Киев прилетел исключительно на съемки. Однако мужчину не впустили в Украину и запретили ему въезд на 3 года.

Причиной для отказа стали визиты Гребенщикова в аннексированный Крым. В 2019 году он посещал полуостров и снимался в шоу для пророссийских телеканалов. Сам Кирилл Гребенщиков заявлял, что не ездил в Крым с 2014 года и не мог объяснить свое участие в программах.

Кирилл Гребенщиков пытался попасть в Украину: видео

Сейчас Кирилл Гребенщиков не комментирует попытки попасть в Украину.

Что известно о визитах Гребенщикова в Крым

Со времени аннексии украинского полуострова Кирилл Гребенщиков неоднократно посещал Крым. По данным сайта "Миротворец", в 2019 году актер приезжал туда на съемки российского фильма "Закрытый сезон". Кроме этого, в 2017 году Кирилл Гребенщиков снимался в лентах "Анна Каренина" и "Сезон любви". Съемочную площадку развернули на незаконно аннексированном полуострове.

Во время визитов в Крым Кирилл Гребенщиков не боялся публичности. Актер охотно делился снимками со съемок и, по неофициальным данным, давал интервью каналам оккупантов.