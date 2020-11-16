Российского актера Павла Трубинера Министерство культуры и информационной политики внесло в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности страны.

Об этом сообщила прессслужба Министерства культуры и информационной политики Украины. Павел Трубинер – российский актер телевидения и кино, теперь внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины.

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"В Министерство культуры и информационной политики 26 октября 2020 года поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Павла Трубинера. Соответствующим приказом МКИП от 16 ноября № 2306 российский актер был включен в перечень", – пишет пресс-служба.

На сайте также сообщили, что эта процедура происходит автоматически. Министерство не имеет полномочий рассматривать, вносить определенное лицо в список или нет. Они только обнародуют и оперативно обновляют этот список.

По состоянию на 16 ноября, в списке лиц, создающих угрозу национальной безопасности есть находятся 155 человек.

Стоит отметить, что МКИП вносит изменения в перечень в соответствии со статьей 15 Закона Украины "О кинематографии". Это выполняется благодаря обращениям государственных органов: Совета национальной безопасности и обороны, Службы безопасности Украины и Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.