Російського актора Павла Трубінера Міністерство культури та інформаційної політики внесли до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці країни.

Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України. Павло Трубінер – російський актор телебачення та кіно, тепер внесений до списку осіб, які загрожують нацбезпеці України.

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"До Міністерства культури та інформаційної політики 26 жовтня 2020 року надійшов лист Служби безпеки України щодо включення до Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, громадянина РФ Павла Трубінера. Відповідним наказом МКІП від 16 листопада № 2306 російського актора було включено до переліку", – пише пресслужба.

На сайті також повідомили, що ця процедура відбувається автоматично. Міністерство не має повноважень розглядати, вносити певну особу до списку чи ні. Вони тільки оприлюднюють та оперативно оновлюють цей перелік.

Станом на 16 листопада, в списку осіб, що створюють загрозу національній безпеці є вже 155 людей.

Варто зазначити, що МКІП вносить зміни до переліків відповідно до статті 15 Закону України "Про кінематографію". Це виконується завдяки зверненням державних органів: Ради національної безпеки і оборони, Служби безпеки України та Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.