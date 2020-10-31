За результатами опитування "Портрет глядача українського кіно в кінотеатрі", 50,2% глядачів купують квитки на українські фільми рідше, ніж один раз на декілька місяців. Однією із головних причин цього є низька якість вітчизняного кінематографу.

Результати опитування, проведеного КМІС на замовлення ГО "Детектор медіа", опублікували на сайті "Укрінформ".

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Скільки разів глядачі ходять в кінотеатри на українські стрічки:

50,2% – рідше, ніж один раз на місяць;

26% – один раз на кілька місяців;

15,2% – раз на місяць;

6,8% – кілька разів на місяць;

0,5% – раз на тиждень.

Скільки разів глядачі купуть квитки в кінотеатри:

35,8% – один раз на місяць;

25,4% – кілька разів на місяць;

24,8% – раз на кілька місяців.

80% респондентів заявили, що їм нічого не заважає ходити у кіно, проте серед опитуваних є й ті, кому щось стає на заваді перегляду українських фільмів. Зокрема, 27% респондентів не бажають дивитися стрічки через їх низьку якість. Ще у 18,3% не можуть придбати квитки через фінансове становище. А 14,7% бракує часу на відвідування кінотеатру.

Отже, для збільшення кількості глядачів українських стрічок, необхідно підвищити якісь створення фільмів та зосередити увагу на цільовій адиторії та її побажаннях. Коли митці працюватимуть над цим вдосканоленням, в українського кіно неодмінно буде свій глядач.