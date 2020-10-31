По результатам опроса "Портрет зрителя украинского кино в кинотеатре" 50,2% зрителей покупают билеты на украинские фильмы реже, чем один раз в несколько месяцев. Одной из главных причин этого является низкое качество отечественного кинематографа.

Результаты опроса, проведенного КМИС по заказу ОО "Детектор медиа", опубликовали на сайте "Укринформ".

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Сколько раз зрители ходят в кинотеатры на украинские ленты:

50,2% – реже, чем один раз в месяц;

26% – один раз в несколько месяцев

15,2% – раз в месяц;

6,8% – несколько раз в месяц;

0,5% – раз в неделю.

Сколько раз зрители покупают билеты в кинотеатры:

35,8% – один раз в месяц;

25,4% – несколько раз в месяц

24,8% – раз в несколько месяцев.

80% респондентов заявили, что им ничего не мешает ходить в кино, однако среди опрошенных есть и те, кому что-то мешает смотреть украинские фильмы. В частности, 27% респондентов не желают смотреть ленты из-за их низкого качества. Еще в 18,3% не могут приобрести билеты из-за финансового положения. А 14,7% не хватает времени на посещение кинотеатра.

Следовательно, для увеличения количества зрителей украинских лент, необходимо повысить качество создания фильмов и сосредоточить внимание на целевой адитории и ее желаниях. Когда художники будут работать над этим усовершенствованием, у украинского кино непременно будет свой зритель.